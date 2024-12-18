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Убийство Шерзата Болата: депутаты-юристы заявили о подключении к расследованию

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Депутаты сидят на заседании мажилиса
Заседание мажилиса. Фото: instagram.com/mazhilis.kz

Депутаты мажилиса Абзал Куспан и Унзила Шапак побывали в Алматинской области и взяли на контроль ход расследования дела по убийству Шерзата Болата в Талгаре, передает NUR.KZ.

Об этом мажилисмен, известный казахстанский адвокат Абзал Куспан сообщил в Facebook. Он отметил, что вместе с коллегой, депутатом, доктором юридических наук Унзилой Шапак они выехали в Алматинскую область, чтобы подробнее узнать обстоятельства произошедшего в Талгаре.

Там же депутаты встретились с прокурором Алматинской области, начальником управления полиции региона.

"Я, как юрист, хотел бы подчеркнуть важность рассмотрения этих серьезных ситуаций с юридической точки зрения. В таких делах давление общественности может оказать негативное влияние на объективное и всестороннее проведение расследования", - отметил Абзал Куспан в своем посте.

По официальной информации прокуратуры, как отмечает депутат, по подозрению в умышленном убийстве задержаны 11 человек. В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия. Также по делу допрошено более 170 свидетелей, назначено около 40 экспертиз и проводится тщательное расследование.

"В связи с общественной значимостью уголовного дела я знаком с ходом расследования и как юрист работаю над тем, чтобы выяснить ситуацию. Наша главная цель - способствовать справедливому и открытому рассмотрению этого дела", - подытожил он, пообещав на регулярной основе делиться информацией по делу.

Напомним, громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов.

Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге.

Недавно в кулуарах мажилиса замглавы МВД Санжар Адилов сообщил о завершении расследования по делу Шерзата Болата.

Позже прокуратура Алматинской области сделала заявление по делу убитого в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата - сообщалось, что ожидаются результаты экспертизы, после чего дело будет передано участникам процесса для ознакомления.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201700-ubiystvo-sherzata-bolata-deputaty-yuristy-zayavili-o-podklyuchenii-k-rassledovaniyu/

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