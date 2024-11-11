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"Отбывает наказание": адвокат Бишимбаева рассказал о его местонахождении

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: t.me/Jogargy_sot

Адвокат Куандыка Бишимбаева рассказал корреспонденту NUR.KZ, где в данный момент находится его подзащитный и об условиях его содержания в колонии.

Он отметил, что информация о том, что Бишимбаев якобы не находится в колонии, является двусмысленно поданной, "из которой можно было бы сделать вывод, что он пропал из колонии", отметил Газымжанов.

"Здесь, получается, одна и та же команда пропагандистов распространила очередной фейк для того, чтобы немножко позабавиться над общественностью, разозлить ее на пустом месте. На самом деле он, как положено, отбывает наказание в местах лишения свободы. Я его там посещаю ввиду того, что веду еще два гражданских дела - о взыскании морального вреда и о лишении его родительских прав.

В этом деле также участвовал Айтым Амангельды, Жанна Уразбахова. Они все видели, как он из колонии подключался. Они все видели, что он там находится, никуда не пропал", - рассказал Ерлан Газымжанов.

Адвокат отметил, что в Аршалы Бишимбаев действительно никогда не находился. Сейчас он, по словам Газымжанова, отбывает наказание в колонии в Степногорске.

"У него обычные условия, так же, как и у других осужденных. Нет никаких привилегий ни у кого. Еще пока не трудоустроился, работы нет", - заключил адвокат.

Дело Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. 11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2185749-otbyvaet-nakazanie-advokat-bishimbaeva-rasskazal-o-ego-mestonahozhdenii/

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