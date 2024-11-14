"Это не зоопарк": сенатор Кожаев о том, почему не показывают Бишимбаева в колонии

В кулуарах сената депутата Марата Кожаева, который ранее был замглавы МВД, спросили, почему не показывают, как и где сидит осужденный Куандык Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Журналисты хотят все время посмотреть, убедиться, но это все связано с охранной прав граждан. Даже гражданин, отбывающий наказание, имеет права. И если он не желает, чтобы его демонстрировали, конечно, заставить его невозможно.

Извините, я грубо скажу… я все-таки силовик: это не зоопарк! Надо доверять официальным лицам - он содержится в колонии максимальной безопасности в городе Степногорск", - сообщил Марат Кожаев.

У депутата сената спросили, почему нельзя показать хотя бы фото Куандыка Бишимбаева в колонии в качестве доказательства.

"Никакой загадки нет: это все связано с приговором. Колонии делятся по минимальной, средней и максимальной безопасности. У него колония максимальной безопасности недалеко от Астаны - такая колония есть только в Степногорске, там он и отбывает свое наказание", - добавил Кожаев.

Кожаева также спросили, почему возник "шум" вокруг вопроса о том, действительно ли Бишимбаев отбывает свой срок.

"КУИС, сенат не распространяли ведь эту информацию. Из-за чего такой шум возник? Это кто-то сделал взброс, а журналисты раздули. Информация была проверена - он на месте и несет свое наказание", - добавил Кожаев.

Недавно информацию об отсутствии в колонии Бишимбаева опубликовал один из YouTube-каналов. В КУИС прокомментировали ситуацию, сообщив, что осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности.

Позже адвокат Куандыка Бишимбаева рассказал NUR.KZ, где в данный момент находится его подзащитный и об условиях его содержания в колонии.

Дело Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. 11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны.

26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.