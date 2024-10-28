"Обещала смягчить наказание Бишимбаеву": астанчанке вынесли приговор за мошенничество
Опубликовано:
В Астане суд присяжных вынес решение по делу Людмилы Грачевой, обвиняемой в мошенничестве и подстрекательстве матери Куандыка Бишимбаева якобы к даче взятки, передает корреспондент NUR.KZ.
Ранее прокурор запросил для Людмилы Грачевой 11 лет лишения свободы сразу по нескольким статьям уголовного кодекса:
- по п. 2, ч. 4, статьи 190 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере" с применением ч. 3 статьи 24 УК РК "Приготовление к преступлению и покушение на преступление";
- по ч. 4 статьи 367 УК РК "Дача взятки в особо крупном размере" с применением ч. 4 статьи 28 УК РК "Подстрекательство".
Сообщалось, что Людмила Грачева обвиняется в присвоении 100 млн тенге, которые предназначались якобы для смягчения приговора осужденному Куандыку Бишимбаеву.
Поскольку процесс проходил с участием присяжных, судья поставил перед ними следующий вопрос:
"Доказано ли, что 17 мая 2024 года имело место следующее деяние: Грачева в ходе разговора склонила Нурлыбекову (мать Куандыка Бишимбаева - прим.авт.) передать 100 млн тенге для смягчения приговора ее сына Бишимбаева для дальнейшей передачи этих средств якобы в качестве взятки должностным лицам? Виновна ли Грачева?".
Отметим, что сама Грачева вину не признала.
"В моих действиях нет состава преступления, так как вина моя не доказана. Что двигало моими действиями? Я хотела раскрыть преступление Бишимбаева со смертельным исходом ребенка, которое было совершено несколько лет назад, и как этого человека (в деле - прим.авт.) подменили на другого. Это Бишимбаев должен сидеть за свое преступление. А его мать сейчас должна находиться на моем месте и тоже нести уголовную ответственность", - заявила она сегодня в своем последнем слове.
Суд присяжных признал Людмилу Грачеву виновной. Ей назначили 10 лет лишения свободы, а также пожизненный запрет на работу на госслужбе, в Нацбанке, финорганизациях и других ведомствах.
Напомним, в конце июня сообщалось, что Антикор начал расследование в отношении жительницы Астаны – по данным правоохранителей, женщина предлагала смягчить приговор осужденному Куандыку Бишимбаеву.
В августе Антикор заявил о завершении расследования в отношении астанчанки.
Добавим, в середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.
28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.
11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.
Добавим, мы также писали о том, где будет отбывать наказание Бишимбаев и кем он сможет там работать.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179676-obeshchala-smyagchit-nakazanie-bishimbaevu-astanchanke-vynesli-prigovor-za-moshennichestvo/