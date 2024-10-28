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"Обещала смягчить наказание Бишимбаеву": астанчанке вынесли приговор за мошенничество

Опубликовано:

Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

В Астане суд присяжных вынес решение по делу Людмилы Грачевой, обвиняемой в мошенничестве и подстрекательстве матери Куандыка Бишимбаева якобы к даче взятки, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее прокурор запросил для Людмилы Грачевой 11 лет лишения свободы сразу по нескольким статьям уголовного кодекса:

  • по п. 2, ч. 4, статьи 190 УК РК  "Мошенничество в особо крупном размере" с применением ч. 3 статьи 24 УК РК "Приготовление к преступлению и покушение на преступление";
  • по ч. 4 статьи 367 УК РК "Дача взятки в особо крупном размере" с применением ч. 4 статьи 28 УК РК "Подстрекательство".

Сообщалось, что Людмила Грачева обвиняется в присвоении 100 млн тенге, которые предназначались якобы для смягчения приговора осужденному Куандыку Бишимбаеву. 

Поскольку процесс проходил с участием присяжных, судья поставил перед ними следующий вопрос:

"Доказано ли, что 17 мая 2024 года имело место следующее деяние: Грачева в ходе разговора склонила Нурлыбекову (мать Куандыка Бишимбаева - прим.авт.) передать 100 млн тенге для смягчения приговора ее сына Бишимбаева для дальнейшей передачи этих средств якобы в качестве взятки должностным лицам? Виновна ли Грачева?".

Отметим, что сама Грачева вину не признала.

"В моих действиях нет состава преступления, так как вина моя не доказана. Что двигало моими действиями? Я хотела раскрыть преступление Бишимбаева со смертельным исходом ребенка, которое было совершено несколько лет назад, и как этого человека (в деле - прим.авт.) подменили на другого. Это Бишимбаев должен сидеть за свое преступление. А его мать сейчас должна находиться на моем месте и тоже нести уголовную ответственность", - заявила она сегодня в своем последнем слове.

Суд присяжных признал Людмилу Грачеву виновной. Ей назначили 10 лет лишения свободы, а также пожизненный запрет на работу на госслужбе, в Нацбанке, финорганизациях и других ведомствах.

Напомним, в конце июня сообщалось, что Антикор начал расследование в отношении жительницы Астаны – по данным правоохранителей, женщина предлагала смягчить приговор осужденному Куандыку Бишимбаеву.

В августе Антикор заявил о завершении расследования в отношении астанчанки.

Добавим, в середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

Добавим, мы также писали о том, где будет отбывать наказание Бишимбаев и кем он сможет там работать.

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Дело Куандыка Бишимбаева
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179676-obeshchala-smyagchit-nakazanie-bishimbaevu-astanchanke-vynesli-prigovor-za-moshennichestvo/

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