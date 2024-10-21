"Я согласен, что нарушил": сын депутата Турлыханова рассказал, как оказался в ресторане

Сын депутата Даулета Турлыханова Нурасыл Болат рассказал в суде о том, почему нарушил правила отбывания наказания - ограничение свободы, передает корреспондент NUR.KZ.

Осужденный рассказал, что выехал из дома из-за того, что зарядное устройство для браслета осталось в машине его друга, и поехал, чтобы забрать его, так как ему постоянно звонили со службы пробации и просили поставить браслет на зарядку.

"Я был в домашних шортах, тапочках", - рассказал Болат.

Он добавил, что, находясь в Астане, несколько раз заходил в службу пробации, чтобы встать на учет. На данный момент, отметил Нурасыл Болат, он ждет документы о переводе из Астаны в Алматы.

"Я согласен, что я сделал нарушение", - сообщил он в своей речи.

Отметим, что сотрудник службы пробации заявил, что Болат находился в ресторане вечером 11 октября и в караоке - рано утром 12 октября этого года.

Сегодня состоялось судебное заседание по делу о замене ограничения на лишение свободы для Нураыла Болата. В суде выступили стороны процесса.

Адвокат Назкен Кусаинова отметила, что ее подзащитный признался, что был в увеселительном заведении, но не употреблял спиртные напитки. Она заявила о "мощном давлении на его психику" со стороны службы пробации и попросила отказать в замене ограничения свободы на лишение свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что материалы дела Нурасыла Болата поступили в суд Медеуского района Алматы. Прошлое заседание, которое состоялось 18 октября, заняло не более получаса - из-за отсутствия защитника Нурасыла Болата процесс перенесли.

В феврале прошлого года младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В начале октября прошлого года суд вынес приговор по этому делу и оштрафовал сына Турлыханова.

Позже юрист Анна Чернова сообщила о том, что будет обжаловать вынесенный ему приговор.

В ноябре 2023 года дело рассмотрела апелляционная коллегия - приговор был изменен в части суммы госпошлины снижением до 1 725 тенге. Кроме того, с сына Турлыханова взысканы расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в пользу потерпевших в сумме 400 000 тенге. В остальной части приговор оставлен без изменения.

А в мае этого года уголовное дело в отношении сына Нурасыла Болата было вновь рассмотрено в Верховном суде - приговор был изменен. Болату было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге.

Однако в августе юрист Анна Чернова, пострадавшая от рук сына Турлыханова, опубликовала видео с разгуливающим в Алматы Нурасылом Болатом.

В КУИС тогда объяснили, что приговор в отношении осужденного поступил на исполнение в службу пробации (по месту прикрепления) 14 августа текущего года, а пробационный контроль осуществляется с момента постановки на учет осужденного.

Позже по данному инциденту в Военном суде сделали заявление.

Также в конце августа в МВД заявили, что наказали виновных за ночные прогулки осужденного сына Турлыханова. Так, за процессуальные нарушения ряд виновных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако кто именно понес наказание, в ведомстве уточнять не стали.

Однако недавно в Сети появилась информация, что сын мажилисмена Турлыханова якобы вновь гуляет в ночное время, тогда как приговорен к ограничению свободы. Видео прокомментировали в КУИС, заявив, что готовится материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы.

Позже депутата Даулета Турлыханова спросили, могут ли у него отозвать мандат из-за нарушений его сына и знает ли он, что за нарушение правил условного отбывания срока ему могут вменить реальное заключение. Турлыханов ответил, что только избиратели могут решить, отозвать его мандат или нет. Сына, по словам депутата, он не ругает, а только переживает за его здоровье из-за оказываемого на него давления.