Суд по сыну депутата Турлыханова продлился меньше получаса

Судебное заседание по делу сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова Нурасыла Болата перенесено на 21 октября, передает корреспондент NUR.KZ.

На судебном заседании отсутствовала сторона защиты. Адвокат Нурасыла Болата Кусаинова запросила отложить суд на другой день в связи с тем, что не может принять участие в данном процессе.

Прокурор отметил, что проведение судебного заседания без адвоката является нарушением прав подсудимого.

"Уважаемый судья, поддерживаю данное ходатайство, так как, проведение судебного заседания без адвоката подсудимого будет являться нарушением его прав", - отметил прокурор.

В связи с этим, судебное заседание перенесли на 21 октября в 15:00.

Накануне сообщалось, что материалы дела Нурасыла Болата поступили в суд. Рассматривать дело будет суд №2 Медеуского района города Алматы.

Напомним, в феврале прошлого года младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В начале октября прошлого года суд вынес приговор по этому делу и оштрафовал сына Турлыханова.

Позже юрист Анна Чернова сообщила о том, что будет обжаловать вынесенный ему приговор.

В ноябре 2023 года дело рассмотрела апелляционная коллегия - приговор был изменен в части суммы госпошлины снижением до 1 725 тенге. Кроме того, с сына Турлыханова взысканы расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в пользу потерпевших в сумме 400 000 тенге. В остальной части приговор оставлен без изменения.

А в мае этого года уголовное дело в отношении сына Нурасыла Болата было вновь рассмотрено в Верховном суде - приговор был изменен. Болату было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге.

Однако в августе юрист Анна Чернова, пострадавшая от рук сына Турлыханова, опубликовала видео с разгуливающим в Алматы Нурасылом Болатом.

В КУИС тогда объяснили, что приговор в отношении осужденного поступил на исполнение в службу пробации (по месту прикрепления) 14 августа текущего года, а пробационный контроль осуществляется с момента постановки на учет осужденного.

Позже по данному инциденту в Военном суде сделали заявление.

Также в конце августа в МВД заявили, что наказали виновных за ночные прогулки осужденного сына Турлыханова. Так, за процессуальные нарушения ряд виновных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако кто именно понес наказание, в ведомстве уточнять не стали.

Однако недавно в Сети появилась информация, что сын мажилисмена Турлыханова якобы вновь гуляет в ночное время, тогда как приговорен к ограничению свободы. Видео прокомментировали в КУИС, заявив, что готовится материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы.

Позже депутата Даулета Турлыханова спросили, могут ли у него отозвать мандат из-за нарушений его сына и знает ли он, что за нарушение правил условного отбывания срока ему могут вменить реальное заключение. Турлыханов ответил, что только избиратели могут решить, отозвать его мандат или нет. Сына, по словам депутата, он не ругает, а только переживает за его здоровье из-за оказываемого на него давления.