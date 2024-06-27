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Пособников Храпунова и Аблязова обязали выплатить 32 млн долларов "БТА Банку" и городу Алматы

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Молоток судьи
Атрибуты суда. Иллюстративное фото: Zolnierek / Getty Images

"БТА Банк" и город Алматы победили в американском суде. Пособников Мухтара Аблязова и Виктора Храпунова обязали выплатить 32 млн долларов США, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу банка.

На официальном сайте банка говорится, что после судебного процесса, длившегося 3 недели, жюри присяжных в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка вынесло вердикт в пользу "БТА Банка" и города Алматы. Иски были предъявлены против Феликса Саттера, Bayrock Group Inc., Global Habitat Solutions и MeM Energy Partners LLC.

"Присяжные признали "БТА Банк" и город Алматы потерпевшими от противоправных действий Саттера, включающих незаконное присвоение имущества, неосновательное обогащение и получение денег, и присудили компенсацию, превышающую запрашиваемую сумму в виде возмещения убытков", - гласит сообщение.

Общая сумма составила более 32 млн долларов.

"Судебный процесс, начавшийся 10 июня 2024 года, включал подробные доказательства преступлений Мухтара Аблязова против "БТА Банка" и Виктора Храпунова против города Алматы. В ходе процесса было доказано, что Аблязов злоупотреблял своим положением в "БТА Банке", выдавая фиктивные кредиты на миллиарды долларов. Это привело к краху банка, который на момент раскрытия мошенничества был третьим по величине в Казахстане.

Данный судебный процесс предоставил акимату Алматы (при поддержке Министерства юстиции РК) возможность доказать перед американским судом мошенничество бывшего акима Виктора Храпунова. Который злоупотреблял своим положением, приватизируя государственные земли и продавая их по заниженным ценам компаниям, которые контролировались им или его женой, а также, в некоторых случаях, компаниям, контролируемым Мухтаром Аблязовым. Мошенничество Храпунова нанесло городу Алматы ущерб более 300 млн долларов и привело к тому, что значительные участки земли в крупных городских центрах остались неразвитыми", - сообщили представители банка.

В релизе говорится, что "доказательства, представленные в суде, показали, что украденные Аблязовым и Виктором Храпуновым деньги были объединены, и Ильяс Храпунов, сын Виктора Храпунова и зять Аблязова, был обвинен в отмывании значительной части этих средств".

При этом Ильяс (на тот момент ему было 23 года), как отмечается, обратился к Феликсу Саттеру "за помощью в отмывании украденных денег в США". Последний помог ему инвестировать около 40 млн долларов в американские активы, включая ряд проектов недвижимости и как минимум в два частных инвестиционных проекта.

Сообщается, что Саттер был осужден за нападение в 1993 году и за рэкет в 2009 году, включая преднамеренные действия с целью мошенничества с ценными бумагами и отмыванием денег. Это было доказано в ходе судебного процесса.

"Одна из этих инвестиций была использована Саттером для получения обманным путем инвестиционной визы для сестры Ильяса, Эльвиры Кудряшовой. Bayrock Group, Inc. и Global Habitat Solutions - компании, полностью принадлежащие Саттеру, которые он использовал для дальнейшего сокрытия похищенных денег. Компания MeM Energy Partners LLC, полностью принадлежащая Менделю Мочкину, также помогала Саттеру инвестировать похищенные деньги в американскую финансовую систему.

В ходе трехнедельного судебного процесса присяжные выслушали показания различных свидетелей, включая бывших сотрудников УКБ-6, подразделения в БТА, ответственного за мошенничество во время работы Аблязова, а также американских инвесторов, имевших дело с украденными средствами, лиц, участвовавших в схеме отмывания денег, и различных экспертов в области судебной бухгалтерии, мошенничества и отмывания денег, недвижимости, иммиграции и почерковедения. Присяжным также были представлены показания ключевых соучастников, включая Геннадия Петелина, который фигурировал в качестве законного источника инвестируемых средств, Ильяса Храпунова, курировавшего американские инвестиции, Эльвиру Храпунову, которая фигурировала в качестве номинального владельца различных компаний, и самих Виктора Храпунова и Мухтара Аблязова", - говорится в пресс-релизе банка.

Подробные показания дали Саттер и Мочкин. Кроме того, в течение трех дней они подвергались перекрестному допросу со стороны американского адвоката БТА из компании Boies Schiller Flexner LLP.

Оба признали, что инвестировали средства:

  • несмотря на то, что знали об обвинениях Аблязова и Храпунова в мошенничестве;
  • несмотря на то, что знали о судебных решениях и мировых постановлениях о замораживании, вынесенных Высоким судом Англии;
  • несмотря на то, что знали о вынесении Аблязову приговора за неуважение к суду в Англии и его последующем аресте во Франции.

"Саттер и Мочкин также признали, что помогали Аблязову, Ильясу Храпунову и давнему поверенному Аблязова, Питеру Салхасу, в попытках подорвать доверие к английским судебным решениям и ордерам. Они распространяли ложные материалы о коррупции в английских судах и предлагали пропагандистскую кампанию, включающую создание фальшивого интереса к выгодным для Аблязова историям в социальных сетях с помощью армии фальшивых аккаунтов в социальных сетях.

Вынесением вердикта в пользу акимата Алматы и БТА Банка, присяжные пришли к выводу, что Саттер и Мочкин сознательно отмывали деньги, украденные Аблязовым у БТА Банка и Виктором Храпуновым у города Алматы. Присяжные также отвергли защиту Саттера. Доказательства показали, что Саттер скрыл свою причастность к консультанту. За несколько часов до начала судебного процесса два других ответчика, Даниэль Ридлофф и RRMI-DR LLC, урегулировали предъявленные им иски, согласившись вернуть Акимату Алматы и БТА все полученные украденные деньги. По просьбе БТА и Акимата Алматы судья Коелтл вынес решение против RRMI-DR. Седьмой ответчик, Ferrari Holdings LLC, находится в состоянии дефолта; в свете сегодняшнего вердикта БТА и акимат Алматы будут добиваться вынесения решения против него", - рассказали представители банка.

В мае Антикор сообщил о возвращении в Казахстан сообщника Мухтара Аблязова - Алексея Богданова. Он числился в розыске с 2009 года. Позже Богданов высказался о ситуации, назвав себя пострадавшим.

Судебные дела Мухтара Аблязова

В Казахстане и еще ряде стран против Аблязова заведены уголовные дела.

В декабре 2020 года Мухтара Аблязова заочно приговорили в России к 15 годам тюрьмы по делу "БТА Банка". Российским судом было установлено, что за три года - с 2006 по 2009 - Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.

А в Казахстане банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии - в 2017 году он был признан виновным в хищениях.

В мае прошлого года сообщалось, что кассационный суд Франции отменил решение Апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении Мухтара Аблязова по делу о злоупотреблении доверием и отмывании денег.

В августе американский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из "БТА Банка" и отмывал их в США. А в декабре обязал его возместить расходы банка на адвокатов.

Высылка Аблязова из Франции

В начале декабря 2022 года стало известно, что Мухтар Аблязов был лишен статуса беженца во Франции. При этом французские СМИ писали о том, что Аблязову может грозить экстрадиция в Казахстан. Однако в январе 2023 года в Генпрокуратуре РК пояснили, что на данный момент у Казахстана нет договора об экстрадиции с Францией.

В начале июля 2023 года Аблязов заявил, что получил от исполнительных органов полиции предписание о том, что в течение 30 дней должен покинуть Францию, где живет уже несколько лет, и уехать в ту страну, которая готова его принять.

Через несколько дней "БТА Банк" со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Аблязов действительно получил документ, обязывающий его покинуть территорию Франции в 30-дневный срок.

Между тем в Генпрокуратуре заявили, что у них нет достоверных сведений, которые могли бы подтвердить или опровергнуть информацию о выдворении Аблязова из Франции. Подчеркивалось, что вопросы выдворения иностранных граждан относятся к внутренним делам страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125194-posobnikov-hrapunova-i-ablyazova-obyazali-vyplatit-32-mln-dollarov-bta-banku-i-gorodu-almaty/

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