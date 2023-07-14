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30 лет независимости Казахстана

Месяц для выезда: заявление Аблязова прокомментировали в Генпрокуратуре Казахстана

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Мухтар Аблязов
Мухтар Аблязов. Кадр из видео: tiktok.com/@ablyazov_mk1

В начале июля Мухтар Аблязов заявил, что ему дали 30 дней на то, чтобы покинуть Францию. Тем не менее в Генпрокуратуре сообщили, что подобной информацией они не располагают, передает МИА "Казинформ".

Представители ведомства ответили, что у них нет достоверных сведений, которые могли бы подтвердить или опровергнуть информацию о выдворении Аблязова из Франции. Подчеркивалось, что вопросы выдворения иностранных граждан относятся к внутренним делам страны.

Тем не менее отмечается, что Мухтар Аблязов разыскивается правоохранительными органами Казахстана за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в составе организованного преступного сообщества.

"Генеральной прокуратурой, как уполномоченным органом, принимаются предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством и международными договорами меры по экстрадиции Аблязова", – сообщило информагентство.

Напомним, 4 июля Мухтар Аблязов заявил, что получил от исполнительных органов полиции предписание о том, что в течение 30 дней должен покинуть Францию, где живет уже несколько лет, и уехать в ту страну, которая готова его принять.

"Мне здесь предлагают уехать в другую страну, например, в США или любое соседнее государство. Но у меня нет ни визы, ни паспорта. Поэтому я физически не могу уехать. У меня есть право подать в суд, и я им воспользуюсь", − добавил он.

Через несколько дней "БТА Банк" со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Аблязов действительно получил документ, обязывающий его покинуть территорию Франции в 30-дневный срок.

Однако 23 мая 2023 года Кассационный суд Франции постановил по апелляции "Банка БТА", что в уголовном деле в отношении Аблязова не истекли сроки уголовного преследования.

При этом в начале декабря 2022 года стало известно, что Мухтар Аблязов был лишен статуса беженца во Франции.

Добавим, что в декабре 2020 года Мухтара Аблязова заочно приговорили в России к 15 годам тюрьмы по делу "БТА банка". Российским судом было установлено, что за три года – с 2006 по 2009 – Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.

В Казахстане банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии – в 2017 он был признан виновным в хищениях.

В начале марта сообщалось, что Мухтара Аблязова оштрафовали за неявку в суд во Франции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028737-na-informatsiyu-30-dnevnom-sroke-dlya-vyezda-ablyazova-iz-frantsii-otvetili-v-genprokurature/

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