Французский суд постановил возобновить дело против Аблязова
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Разбирательство по делу Мухтара Аблязова постановили возобновить во Франции. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Кассационный суд Франции.
Сообщается, что Кассационный суд Франции отменил решение Апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении Мухтара Аблязова по делу о злоупотреблении доверием и отмывании денег.
"В связи с апелляцией генерального прокурора суд постановил аннулировать все пункты постановления следственной палаты парижского Апелляционного суда от 13 января 2022 года и требует повторного рассмотрения дела", – говорится в сообщении суда.
В решении отмечается, что причин для прекращения судебного преследования нет, поскольку на момент подачи казахстанскими властями иска 17 июля 2017 года срок давности в отношении вменяемых Аблязову фактов не истек.
Добавим, что, по данным с официального сайта Верховного суда РК, Кассационный суд – это судья по отношению к решениям, принятым другими судьями. Предметом каждой жалобы является опротестование судебного решения, по поводу которого Кассационный суд должен высказаться, что, либо в данном решении правовые нормы были применены правильно, либо, напротив, применение их было ошибочным.
Напомним, Мухтар Аблязов покинул Казахстан в 2009 году. После этого власти страны обвинили его в хищении 7,5 млрд долларов из банка БТА. На данный момент он находится во Франции.
В начале декабря 2022 года стало известно, что Мухтар Аблязов был лишен статуса беженца во Франции. При этом французские СМИ писали о том, что Аблязову может грозить экстрадиция в Казахстан.
Тем не менее замгенпрокурора РК Асет Чиндалиев подчеркнул, что на данный момент у Казахстана нет договора об экстрадиции с Францией.
"У нас договора с Францией сейчас нет, мы руководствуемся в настоящее время договором на принципах взаимности. То есть до этого мы направили свои запросы, они уведомляют на принципах взаимности. Что касается экстрадиции – если мы направляем запрос об экстрадиции без договора о взаимности, то Франция уже рассматривает сама, выдать или не выдавать", – отметил он.
Добавим, что в декабре 2020 года Мухтара Аблязова заочно приговорили в России к 15 годам тюрьмы по делу БТА банка. Российским судом было установлено, что за три года – с 2006 по 2009 – Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.
В Казахстане банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии – в 2017 он был признан виновным в хищениях.
В начале марта сообщалось, что Мухтара Аблязова оштрафовали за неявку в суд во Франции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021789-frantsuzskiy-sud-postanovil-vozobnovit-delo-protiv-ablyazova/