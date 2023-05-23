Французский суд постановил возобновить дело против Аблязова

Мухтар Аблязов. Фото: Thomas Coex / AFP / Getty Images

Разбирательство по делу Мухтара Аблязова постановили возобновить во Франции. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Кассационный суд Франции.

Сообщается, что Кассационный суд Франции отменил решение Апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении Мухтара Аблязова по делу о злоупотреблении доверием и отмывании денег.

"В связи с апелляцией генерального прокурора суд постановил аннулировать все пункты постановления следственной палаты парижского Апелляционного суда от 13 января 2022 года и требует повторного рассмотрения дела", – говорится в сообщении суда.

В решении отмечается, что причин для прекращения судебного преследования нет, поскольку на момент подачи казахстанскими властями иска 17 июля 2017 года срок давности в отношении вменяемых Аблязову фактов не истек.

Добавим, что, по данным с официального сайта Верховного суда РК, Кассационный суд – это судья по отношению к решениям, принятым другими судьями. Предметом каждой жалобы является опротестование судебного решения, по поводу которого Кассационный суд должен высказаться, что, либо в данном решении правовые нормы были применены правильно, либо, напротив, применение их было ошибочным.

Напомним, Мухтар Аблязов покинул Казахстан в 2009 году. После этого власти страны обвинили его в хищении 7,5 млрд долларов из банка БТА. На данный момент он находится во Франции.

В начале декабря 2022 года стало известно, что Мухтар Аблязов был лишен статуса беженца во Франции. При этом французские СМИ писали о том, что Аблязову может грозить экстрадиция в Казахстан.

Тем не менее замгенпрокурора РК Асет Чиндалиев подчеркнул, что на данный момент у Казахстана нет договора об экстрадиции с Францией.

"У нас договора с Францией сейчас нет, мы руководствуемся в настоящее время договором на принципах взаимности. То есть до этого мы направили свои запросы, они уведомляют на принципах взаимности. Что касается экстрадиции – если мы направляем запрос об экстрадиции без договора о взаимности, то Франция уже рассматривает сама, выдать или не выдавать", – отметил он.

Добавим, что в декабре 2020 года Мухтара Аблязова заочно приговорили в России к 15 годам тюрьмы по делу БТА банка. Российским судом было установлено, что за три года – с 2006 по 2009 – Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.

В Казахстане банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии – в 2017 он был признан виновным в хищениях.

В начале марта сообщалось, что Мухтара Аблязова оштрафовали за неявку в суд во Франции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021789-frantsuzskiy-sud-postanovil-vozobnovit-delo-protiv-ablyazova/