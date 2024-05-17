"Считаю себя пострадавшим": сообщник Аблязова рассказал, как скрывался за рубежом (видео)

Алексей Богданов, сообщник Мухтара Аблязова, вернувшийся ранее добровольно в Казахстан, планирует подать иск против Аблязова. Он дал интервью телеканалу КТК.

Богданов 15 лет находился в международном розыске.

Как сообщает телеканал, в свое время он выступал номинальным представителем компаний, которые похищали и отмывали деньги БТА Банка. В его случае речь идет о полутора миллионах долларов.

В интервью телеканалу Богданов рассказал, что все эти годы жил в Швеции, Нидерландах и Бельгии.

"Жизнь, конечно, была не сладкая, можно сказать даже, что очень тяжелая. Потому что это новый страны, это без знания языка, это, можно сказать, без образования. После Швеции меня с моей семьей экстрадировали в Нидерланды. Зрелище было не очень хорошее, нас экстрадировали как преступников, нас сняли с самолета, приехали полицейские автомобили. Все пассажиры сидели и смотрели в окошко, как будто мы сделали что-то ужасное. Год мы жили в лагере для беженцев в Нидерландах. условия были ужасные", - признался Богданов.

С работой, по его словам, в других странах тоже было сложно.

"После того, как я получил статус беженца, я пытался найти работу. По специальности я никак не мог устроиться, но надо было как-то выкручиваться, как-то выживать. Ходил на СТО, говорил: "Возьмите меня учеником, мастером, я готов работать бесплатно месяц, два, три. Просто посмотрите, как я умею работать".

Естественно, меня никто не брал, на меня смотрели, как на дурачка. Наверное с год я не мог никак себя найти. Были подработки - красил стены, белил, подстригал кустарники. Я понял, что нет никакой перспективы. Это не жизнь, просто выживание", - рассказал мужчина.

Связь с родными, оставшимися в Казахстане, Богданов практически не поддерживал, но пытался общаться с родителями хотя бы раз в месяц. На более частые звонки денег не было.

Журналист поинтересовалась у Богданова, считает ли он себя сообщником Аблязова.

"Незнание не освобождает от ответственности. Получается, я участвовал в финансовых махинациях, переведении финансовых средств из "БТА-банка". Я не знал об этом, подписывал документы. О чем меня просили, то я и делал. Потом выяснилось, что я, оказывается, участвовал в финансовых махинациях. Для меня это был просто шок", - рассказал Багданов.

Он признался, что осознал весь масштаб ситуации лишь после того, как покинул Казахстан.

"Ни угроз, ни вознаграждений (со стороны Аблязова - прим. ред.) не поступало. Я просто выполнял свою работу.

В данном деле я считаю себя пострадавшим. Потому что я не один такой пострадал. Мы знаем многих людей, которые по незнанию пострадали. Люди просто выполняли свою работу, сами не подозревая, что они выполняют работу криминального характера.

Но это подавалось по другой причине, что это для предоставления, там, в налоговую, что это временная финансовая помощь, потом это вернем. То есть это под разными предлогами предоставлялось. Как потом выяснилось, что это все ложь", - рассказал мужчина.

Интервьюер поинтересовалась, почему в таком случае он покинул страну, а не обратился в правоохранительные органы.

"На тот момент я был напуган, была массовая информационная атака, что там начались массовые аресты. Я не совсем понимал, что мне делать, и после общения с определенными людьми мне посоветовали, сказали: "Будь добр, покинь страну на некоторое время", - рассказал Богданов.

Он признается, что начал думать о возвращении через полгода после отъезда.

"Я начал понимать, что зачем я покинул страну, что я такого сделал. Ничего такого криминального, на тот момент мне казалось, что я не делал, что я могу вернуться обратно, что будет какое-то правосудие. Аблязову то ничего не будет - у него денег много, у него хорошие адвокаты. А у меня как-то совсем по-другому сложилась судьба", - добавил Богданов.

Он рассказал также, что каждый день мечтал вернуться в Казахстан, но боялся.

"После январских событий я увидел, что политика в Казахстане меняется, что совсем другое отношение к людям, что начали объективно рассматривать все дела, не тяп-ляп, как раньше делали, а объективно.

Тогда я обратился с заявлением, что я хочу вернуться. Я доверяю, что мое дело будет рассмотрено объективно", - заявил подозреваемый.

Он также отметил, что понимает суть предъявленных ему обвинений, признает себя виновным и готов нести ответственность.

"Это пугает, конечно. Я просто считаю, что лучше жить дома, что бы там ни было. Что я сделал... суд должен принять свое решение", - заявил Богданов.