Мухтар Аблязов лишен статуса беженца во Франции

Мухтар Аблязов. Фото: Thomas Coex / AFP / Getty Images

Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов, объявленный в розыск правоохранительными органами нескольких стран, лишен статуса политического беженца во Франции, сообщает политик Ербол Едилов в своем Telegram-канале.

Как пишет Едилов, в 2020 году решением Национального суда по правам беженцев (CNDA) Мухтар Аблязов получил политическое убежище во Франции.

Однако в 2021 году оно было отменено Госсоветом Франции, постановившим, что Аблязов не имеет права получать статус беженца ввиду создания им мошеннической схемы в "БТА Банке" в своих личных интересах. Не согласный с Госсоветом олигарх подал апелляционную жалобу в суд.

По данным Ербола Едилова, 8 декабря 2022 года CNDA приняло решение, согласно которому апелляция Аблязова отклонена.

"Таким образом, беглый банкир окончательно лишен статуса политического беженца во Франции. Мухтара Аблязова, согласно законодательству, ждет депортация или экстрадиция из Франции, возможно, обратно в Казахстан", - написал Едилов.

Ранее французские СМИ уже писали, что Аблязову грозит экстрадиция из Франции. Тогда сообщалось, что решение предоставить казахстанскому олигарху убежище беспокоит французских политиков. Они опасаются, что если CNDA разрешит Аблязову остаться в стране, это ухудшит их отношения с Казахстаном.

Отметим, что в декабре 2020 года в России Аблязова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы по делу "БТА Банка". Российским судом было установлено, что за три года, с 2006 по 2009, Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.

В Казахстане Аблязов заочно приговорен к 20 годам колонии - в 2017 он был признан виновным в хищениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000939-muhtar-ablyazov-lishilsya-statusa-bezhentsa-vo-frantsii/