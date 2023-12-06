Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Суд Нью-Йорка обязал Аблязова возместить расходы "БТА Банка" на адвокатов

Опубликовано:

Мухтар Аблязов
Мухтар Аблязов. Фото: Martin Bureau / AFP / Getty Images

Суд Нью-Йорка присудил "БТА Банк" возмещение расходов на адвокатов, понесенных из-за исков к компании, через которую Мухтар Аблязов отмывал деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт банка.

Сообщается, что решение суда о выплате гонорара адвокатам последовало за трехнедельным судебным разбирательством в американском суде присяжных, которое завершилось в 2022 году вердиктом в пользу "БТА Банка" по всем претензиям к Triadou SPV. На основании этого вердикта суд 31 июля текущего года вынес решение в отношении Triadou на сумму более 193 млн долларов. Окружной судья США по Южному округу Нью-Йорка Джон Г. Коэльтл присудил "БТА Банку" оплату услуг адвокатов.

"Судья Коэльтл установил, что Аблязов руководил многомиллиардными хищениями, выдавая "фиктивные кредиты оффшорным компаниям" и впоследствии отмывая эти деньги через другие подставные компании, контролируемые "доверенными лицами" Аблязова.

Среди "доверенных лиц" Аблязова был его зять Ильяс Храпунов. Храпунов создал и контролировал компанию Triadou SPV, которая получила более 70 млн долларов в виде похищенных у БТА денег, которые она вложила в недвижимость в Нью-Йорке и других городах США.

Американское жюри присяжных постановило, что эти похищенные деньги должны быть возвращены "БТА Банку", – говорится в сообщении.

В банке отметили, что, присуждая гонорар адвокатам, судья Коэльтл принял предыдущие выводы другого американского судьи, который также установил, что "часть денег, похищенных Аблязовым у БТА, была переправлена через различные подставные компании Триаду и инвестирована в американскую недвижимость с помощью Ильяса Храпунова". Затем, "чтобы защитить похищенные средства от существующих и потенциальных кредиторов по судебному решению (таких как "БТА Банк"), Ильяс Храпунов руководил ликвидацией активов "Триаду" в Нью-Йорке".

"Мы признательны суду за тщательный анализ материалов этого сложного дела. Присяжные не только установили, что БТА был обманут Мухтаром Аблязовым и что компания Triadou не должна получать вознаграждение за свою роль в этой схеме, но приняли решение, что БТА должны возместить расходы на адвокатов и связанные работы по возвращению активов. Присуждение жертвам преступлений их расходов имеет важное значение для отправления правосудия, поскольку оно должным образом возлагает расходы по возвращению активов на правонарушителей, таких как Аблязов", – сказал исполнительный директор "БТА Банк" Ренат Салыкбаев.

Напомним, в августе американский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из "БТА Банка" и отмывал их в США.

Другие судебные дела Мухтара Аблязова

В Казахстане и еще ряде стран против Аблязова заведены уголовные дела.

В декабре 2020 года Мухтара Аблязова заочно приговорили в России к 15 годам тюрьмы по делу "БТА банка". Российским судом было установлено, что за три года – с 2006 по 2009 – Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.

А в Казахстане банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии – в 2017-м он был признан виновным в хищениях.

В мае этого года сообщалось, что кассационный суд Франции отменил решение Апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении Мухтара Аблязова по делу о злоупотреблении доверием и отмывании денег.

Высылка Аблязова из Франции

В начале декабря 2022 года стало известно, что Мухтар Аблязов был лишен статуса беженца во Франции. При этом французские СМИ писали о том, что Аблязову может грозить экстрадиция в Казахстан. Однако в январе 2023 года в Генпрокуратуре РК пояснили, что на данный момент у Казахстана нет договора об экстрадиции с Францией.

В начале июля Аблязов заявил, что получил от исполнительных органов полиции предписание о том, что в течение 30 дней должен покинуть Францию, где живет уже несколько лет, и уехать в ту страну, которая готова его принять.

Через несколько дней "БТА Банк" со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Аблязов действительно получил документ, обязывающий его покинуть территорию Франции в 30-дневный срок.

Между тем в Генпрокуратуре заявили, что у них нет достоверных сведений, которые могли бы подтвердить или опровергнуть информацию о выдворении Аблязова из Франции. Подчеркивалось, что вопросы выдворения иностранных граждан относятся к внутренним делам страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049495-sud-nyu-yorka-obyazal-ablyazova-vozmestit-rashody-bta-banka-na-advokatov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.