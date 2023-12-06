Суд Нью-Йорка обязал Аблязова возместить расходы "БТА Банка" на адвокатов

Суд Нью-Йорка присудил "БТА Банк" возмещение расходов на адвокатов, понесенных из-за исков к компании, через которую Мухтар Аблязов отмывал деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт банка.

Сообщается, что решение суда о выплате гонорара адвокатам последовало за трехнедельным судебным разбирательством в американском суде присяжных, которое завершилось в 2022 году вердиктом в пользу "БТА Банка" по всем претензиям к Triadou SPV. На основании этого вердикта суд 31 июля текущего года вынес решение в отношении Triadou на сумму более 193 млн долларов. Окружной судья США по Южному округу Нью-Йорка Джон Г. Коэльтл присудил "БТА Банку" оплату услуг адвокатов.

"Судья Коэльтл установил, что Аблязов руководил многомиллиардными хищениями, выдавая "фиктивные кредиты оффшорным компаниям" и впоследствии отмывая эти деньги через другие подставные компании, контролируемые "доверенными лицами" Аблязова.

Среди "доверенных лиц" Аблязова был его зять Ильяс Храпунов. Храпунов создал и контролировал компанию Triadou SPV, которая получила более 70 млн долларов в виде похищенных у БТА денег, которые она вложила в недвижимость в Нью-Йорке и других городах США.

Американское жюри присяжных постановило, что эти похищенные деньги должны быть возвращены "БТА Банку", – говорится в сообщении.

В банке отметили, что, присуждая гонорар адвокатам, судья Коэльтл принял предыдущие выводы другого американского судьи, который также установил, что "часть денег, похищенных Аблязовым у БТА, была переправлена через различные подставные компании Триаду и инвестирована в американскую недвижимость с помощью Ильяса Храпунова". Затем, "чтобы защитить похищенные средства от существующих и потенциальных кредиторов по судебному решению (таких как "БТА Банк"), Ильяс Храпунов руководил ликвидацией активов "Триаду" в Нью-Йорке".

"Мы признательны суду за тщательный анализ материалов этого сложного дела. Присяжные не только установили, что БТА был обманут Мухтаром Аблязовым и что компания Triadou не должна получать вознаграждение за свою роль в этой схеме, но приняли решение, что БТА должны возместить расходы на адвокатов и связанные работы по возвращению активов. Присуждение жертвам преступлений их расходов имеет важное значение для отправления правосудия, поскольку оно должным образом возлагает расходы по возвращению активов на правонарушителей, таких как Аблязов", – сказал исполнительный директор "БТА Банк" Ренат Салыкбаев.

Напомним, в августе американский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из "БТА Банка" и отмывал их в США.

Другие судебные дела Мухтара Аблязова

В Казахстане и еще ряде стран против Аблязова заведены уголовные дела.

В декабре 2020 года Мухтара Аблязова заочно приговорили в России к 15 годам тюрьмы по делу "БТА банка". Российским судом было установлено, что за три года – с 2006 по 2009 – Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.

А в Казахстане банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии – в 2017-м он был признан виновным в хищениях.

В мае этого года сообщалось, что кассационный суд Франции отменил решение Апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении Мухтара Аблязова по делу о злоупотреблении доверием и отмывании денег.

Высылка Аблязова из Франции

В начале декабря 2022 года стало известно, что Мухтар Аблязов был лишен статуса беженца во Франции. При этом французские СМИ писали о том, что Аблязову может грозить экстрадиция в Казахстан. Однако в январе 2023 года в Генпрокуратуре РК пояснили, что на данный момент у Казахстана нет договора об экстрадиции с Францией.

В начале июля Аблязов заявил, что получил от исполнительных органов полиции предписание о том, что в течение 30 дней должен покинуть Францию, где живет уже несколько лет, и уехать в ту страну, которая готова его принять.

Через несколько дней "БТА Банк" со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Аблязов действительно получил документ, обязывающий его покинуть территорию Франции в 30-дневный срок.

Между тем в Генпрокуратуре заявили, что у них нет достоверных сведений, которые могли бы подтвердить или опровергнуть информацию о выдворении Аблязова из Франции. Подчеркивалось, что вопросы выдворения иностранных граждан относятся к внутренним делам страны.