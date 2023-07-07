"БТА Банк" прокомментировал слова Аблязова о 30-дневном сроке для выезда из Франции

Мухтар Аблязов. Архивное фото (2016): Martin Bureau / AFP / Getty Images

В БТА Банке прокомментировали недавнее обращение Мухтара Аблязова – недавно беглый банкир заявил, что ему дали 30 дней для выезда из Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "БТА Банка".

В пятницу "БТА Банк" со ссылкой на неназванный источник сообщил о том, что Аблязов действительно получил документ, обязывающий его покинуть территорию Франции в 30-дневный срок. Соответствующее решение о лишении его статуса беженца принял Национальный суд по праву убежища.

Но исполнить это предписание пока невозможно.

"В отношении Аблязова следственным судьей принята мера судебного контроля, запрещающая ему выезжать из страны.

Напомним, что 23 мая 2023 года Кассационный суд Франции постановил, что в уголовном деле в отношении Аблязова не истекли сроки уголовного преследования. Вследствие этого решения дело было возвращено следственному судье для продолжения расследования по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, совершенных Аблязовым в отношении "БТА Банка".

Таким образом, Аблязов по-прежнему находится под следствием во Франции и не имеет права покидать эту страну. БТА Банк предпринимает все необходимые меры для достижения справедливого правосудия", – пояснили в пресс-службе "БТА Банка".

Во вторник вечером Аблязов заявил, что несколькими днями ранее он получил от исполнительных органов полиции предписание о том, что в течение 30 дней должен покинуть Францию, где живет уже несколько лет, и уехать в ту страну, которая готова его принять.

"Мне здесь предлагают уехать в другую страну, например, в США или любое соседнее государство. Но у меня нет ни визы, ни паспорта. Поэтому я физически не могу уехать. У меня есть право подать в суд, и я им воспользуюсь", − добавил Аблязов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027848-bta-bank-prokommentiroval-slova-ablyazova-o-30-dnevnom-sroke-na-vyezd-iz-frantsii/