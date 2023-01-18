Может ли Франция экстрадировать Аблязова в Казахстан, рассказали в Генпрокуратуре

Мухтар Аблязов. Фото: Martin Bureau / AFP / Getty Images

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты ратифицировали договор с Францией о правовой помощи по уголовным делам. Замгенпрокурора Асет Чиндалиев рассказал, касается ли документ Мухтара Аблязова, передает корреспондент NUR.KZ.

Представитель прокуратуры сообщил, что в договоре определены условия и порядок оказания правовой помощи, основания отказа в ней.

"Договор предусматривает проведение процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В числе таких мероприятий - временная передача лиц, находящихся под стражей", – добавил он.

Позже журналисты в кулуарах поинтересовались, написан ли данный проект закона конкретно под Мухтара Аблязова, который сейчас находится во Франции.

"Этот законопроект, и депутаты в ходе обсуждения об этом говорили, не предполагает выдачу и экстрадицию. Он распространяется на случаи оказания правовой помощи. Это проведение следственных действий: допросы, обыски.

Я бы не сказал, что это прям под Аблязова. У нас таких договоров заключено с 29 странами. Это разные страны, в том числе европейские. Поэтому говорить о том, что под какого-то человека мы это специально делаем, нельзя", – заявил в ответ Асет Чиндалиев.

При этом спикер добавил, что договора о выдаче, то есть экстрадиции, у Казахстана с Францией нет.

"У нас договора с Францией сейчас нет, мы руководствуемся в настоящее время договором на принципах взаимности. То есть до этого мы направили свои запросы, они уведомляют на принципах взаимности. Что касается экстрадиции – если мы направляем запрос об экстрадиции без договора о взаимности, то Франция уже рассматривает сама, выдать или не выдавать", – резюмировал он.

Чиндалиев добавил, что по материалам казахстанской стороны и своим материалам прокуратура Франции возбудила уголовное дело.

"Следственный судья, как вы знаете, по этим материалам принял решение о задержании Аблязова в свое время. Аблязов и его адвокаты обжаловали эти решения следственного суда, суд частично, буквально по одному моменту удовлетворил ходатайство о содержании под стражей. Но прокуратура Франции это апелляционное решение обжаловала, и оно находится на рассмотрении. Пока более вышестоящие инстанции решение об этом не приняли", – заявил замгенпрокурора.

Наомним, в декабре прошлого года стало известно, что беглого казахстанского банкира Махтара Аблязова, объявленного в розыск правоохранительными органами нескольких стран, лишили статуса политического беженца во Франции.

В декабре 2020 года в России Аблязова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы по делу "БТА Банка". Российским судом было установлено, что за три года, с 2006-го по 2009-й, Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005783-mozhet-li-frantsiya-ekstradirovat-ablyazova-v-kazahstan-rasskazali-v-genprokurature/