Аблязов: Мне дали 30 дней на то, чтобы покинуть Францию

Мухтар Аблязов. Фото: Facebook/Мухтар Аблязов

Беглому казахстанскому банкиру Мухтару Аблязову дали 30 дней на то, чтобы покинуть Францию, где он живет несколько лет. Об этом сам Аблязов сообщил в своем .

"В пятницу днем я получил от исполнительных органов полиции предписание о том, что в течение 30 дней я должен покинуть Францию и уехать в ту страну, которая готова меня принять. Они ссылаются на решение суда от 8 декабря 2022 года", − заявил Аблязов.

Он напомнил, что в сентябре 2020-го Франция предоставила ему политическое убежище. Однако через 2 года суд лишил его этого убежища. Экс-банкир назвал решение французского суда политически мотивированным и беспрецедентным.

"Мне здесь предлагают уехать в другую страну, например, в США или любое соседнее государство. Но у меня нет ни визы, ни паспорта. Поэтому я физически не могу уехать. У меня есть право подать в суд, и я им воспользуюсь", − добавил Аблязов.

Напомним, в Казахстане и еще ряде стран против Аблязова заведены уголовные дела.

Кроме того, в декабре 2020 года Мухтара Аблязова заочно приговорили в России к 15 годам тюрьмы по делу "БТА банка". Российским судом было установлено, что за три года – с 2006 по 2009 – Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.

А в Казахстане банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии – в 2017 он был признан виновным в хищениях.

В начале декабря 2022 года стало известно, что Мухтар Аблязов был лишен статуса беженца во Франции. При этом французские СМИ писали о том, что Аблязову может грозить экстрадиция в Казахстан.

В январе 2023 года в Генпрокуратуре РК пояснили, что на данный момент у Казахстана нет договора об экстрадиции с Францией.

В мае этого года сообщалось, что кассационный суд Франции отменил решение Апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении Мухтара Аблязова по делу о злоупотреблении доверием и отмывании денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027595-ablyazov-mne-dali-30-dney-na-to-chtoby-pokinut-frantsiyu/