Еще одного сообщника Аблязова вернули в Казахстан

Антикор сообщил о возвращении в Казахстан сообщника Мухтара Аблязова - Алексея Богданова. Он числился в розыске с 2009 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Как сообщается в Telegram-канале Антикора, следственная группа продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего топ-менеджмента АО "БТА Банк" по фактам хищения и отмывания денег, в том числе за рубежом, совершенные в составе организованного преступного сообщества.

Так, в рамках дела в Казахстан добровольно возвращен еще один сообщник Аблязова - Богданов Алексей Владимирович, находившийся в розыске с 2009 года.

"Он выступал номинальным представителем оффшорной компании Metropolitan Manageres Corp (BVI), председателем правления ЗАО "Беловодский крахмалопаточный комбинат" и специалистом ТОО "Маис Агро", использованных в хищении денежных средств банка на сумму свыше 300 млн тенге.

По результатам разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого Богданов изъявил желание возвратиться в Казахстан и оказывать содействие следствию, о чем направил письменное заявление", - рассказали в Антикоре.

Сегодня, 15 мая, при содействии Интерпола МВД РК Богданов прибыл из столицы Бельгии в Алматы.

"С учетом добровольного возвращения подозреваемого, полного признания вины и сотрудничества со следствием, ранее избранная в отношении Богданова мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на залог", - отметили в ведомстве.

Сейчас проводятся следственные действия с участием подозреваемого. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в июле прошлого года в аэропорту Алматы был задержан сообщник Аблязова, его родной дядя Куаныш Нургазин. В Антикоре тогда сообщили, что он 12 лет скрывался в Литве, а в прошлом году изъявил желание вернуться в Казахстан.

Добавим, что в Казахстане и еще ряде стран против Мухтара Аблязова были заведены уголовные дела. В 2017 году в нашей стране банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии за хищения.

В декабре 2020 года его заочно приговорили к 15 годам тюрьмы в России по делу "БТА Банка". Российским судом было установлено, что за три года (с 2006 по 2009) Мухтар Аблязов вместе с подчиненными похитил 58 млрд рублей.

В начале декабря 2022 года стало известно, что банкир был лишен статуса беженца во Франции и, возможно, будет экстрадирован из страны.

При этом в Генпрокуратуре РК заявили, что у них нет достоверных сведений, которые могли бы подтвердить или опровергнуть информацию о выдворении Мухтара Аблязова из Франции.