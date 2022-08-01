СМИ: Мухтару Аблязову грозит экстрадиция из Франции

Мухтар Аблязов. Фото: THOMAS COEX/AFP via Getty Images

Суд по делам беженцев во Франции рассматривает возможность экстрадиции Мухтара Аблязова в Казахстан по обвинению в мошенничестве. Также есть вероятность, что ему все же разрешат остаться в стране в качестве политического беженца, передает EU Reporter.

Решение о статусе Аблязова должен вынести французский Национальный суд по предоставлению убежища (CNDA).

Согласно расследованию Paris Match, решение предоставить казахстанскому олигарху убежище беспокоит французских политиков. Они опасаются, что если CNDA разрешит Аблязову остаться в стране, это ухудшит их отношения с Казахстаном.

К слову, Франция с Казахстаном имеет важные оборонные и урановые контракты.

Мухтар Аблязов покинул Казахстан в 2009 году. После чего власти страны обвинили его в хищении 7,5 млрд долларов из банка БТА.

На данный момент он находится во Франции, пытаясь добиться политического убежища.

Напомним, в октябре прошлого года судья южного округа Нью-Йорка Элисон Дж. Натан отклонила возражения, поданные Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, и наложила на них санкции за неправомерное поведение во время судебного разбирательства, инициированного по совместному иску АО "БТА Банк" и акимата города Алматы.

В России Аблязова заочно приговорили к 15 годам колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981182-smi-muhtaru-ablyazovu-grozit-ekstraditsiya-iz-frantsii/