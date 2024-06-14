Почему Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена так долго судят, объяснили в Верховном суде

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда в кулуарах парламента рассказала, почему Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена судят долго, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина отметила, что с материалами дела не знакома и доступа к ним она не имеет.

"Дело находится в другой инстанции. Все (длительность рассмотрения дела - прим. ред.) зависит от обстоятельств дела, участников процесса, свидетелей, специалистов, экспертов, подсудимых. Есть материалы аудио, видеозаписей, негласных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Это все необходимо исследовать. Есть выступления, ходатайства адвокатов, прокурора. Суд обязан полностью исследовать. Ставить какое-то ограничение мы не имеем права", - сказала она.

По ее словам, суд решает в каждой инстанции индивидуально, в зависимости от того, какие по делу имеются обстоятельства.

Дело Кайрата Кудайбергена

Кайрата Кудайбергена задержали в конце апреля 2022 года. В прокуратуре заявили, что его подозревают в участии и организации январских беспорядков в Алматы.

"Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К.К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки", – сообщали правоохранители.

Сам подозреваемый позже заявлял о своей невиновности.

С момента задержания Кудайбергену неоднократно продлевали срок ареста.

20 июля Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата.

2 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии для участников январских беспорядков. Тем не менее в Генпрокуратуре заявили, что Кудайберген и Джумагельдиев не попадут под амнистию.

23 августа 2023 года Кудайбергену снова продлили арест.

Дело Дикого Армана

Джумагельдиев проходит подозреваемым по статье 272 УК РК "Массовые беспорядки" и по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В октябре прошлого года в Генпрокуратуре заявили, что задержанный также по делу о январских событиях бизнесмен и депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию участников январских событий.

А в январе этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал, как координировались действия Дикого Армана во время беспорядков в Алматы и кто ему помогал.

В прошлом месяце же в МВД рассказали о совместных с Генпрокуратурой спецоперациях, направленных на ликвидацию ОПГ, лидером которой, по версии следствия, является Джумагельдиев.

Джумагельдиеву продлили арест 9 августа 2023 года.

В середине сентября в Алматы начался судебный процесс по делу Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, и экс-депутата маслихата южной столицы Кайрата Кудайбергена.

Позже стало известно, что судебный процесс по делу Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена по делу о январских событиях будет проходить в закрытом режиме.

Также добавим, что вчера в новом документальном фильме в эфире телеканала "Хабар" была представлена детальная хронология январских событий 2022 года.