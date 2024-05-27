По делу Бишимбаева и Байжанова поступила апелляционная жалоба

По делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступила апелляционная жалоба, такие данные появились в судебном кабинете. Оказалось, что жалобу подала сторона Байжанова, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно данным, апелляционная жалоба была подана сегодня, 27 мая. Как сообщил корреспонденту NUR.KZ адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев, жалоба была подана именно его стороной через судебный кабинет.

График рассмотрения дела. Скриншот: Судебный кабинет

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В результате суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК ("Укрывательство"). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Сам осужденный отреагировал на приговор - он спросил, за что ему дали 4 года и заявил, что "осудили невиновного человека".

Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.