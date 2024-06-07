Отец Куандыка Бишимбаева подал заявление в полицию
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Отец Куандыка Бишимбаева обратился с заявлением в полицию по факту распространения ложной информации о нем и его сыне в Сети, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на столичный ДП.
"29 мая в Управление полиции района "Сарыарка" ДП Астаны с заявлением обратился Бишимбаев Валихан Козыкеевич по факту распространения ложной информации в социальных сетях и СМИ о нем и его сыне Бишимбаеве Куандыке Валихановиче ", - говорится в ответе департамента полиции Астаны на официальный запрос.
Факт зарегистрирован УП района "Сарыарка" по пункту 3 части 2 статьи 274 УК РК. В настоящее время по данному делу проводятся следственные действия.
Согласно пункту 3 части 2 статьи 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (11 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;
- либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Напомним, 13 мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание. В конце месяца стало известно, что он подал апелляционную жалобу по своему делу.
Салтанат Нукенова - супруга Бишимбаева - скончалась 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений.
12 ноября экс-министра нацэкономики арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.
Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над обоими начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.
И Бишимбаева, и Байжанова судил суд присяжных.
Бахытжана Байжанова признали виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК ("Укрывательство"). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2114130-otec-kuandyka-bishimbaeva-podal-zayavlenie-v-policiyu/