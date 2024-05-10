Суд над Бишимбаевым: стороны сформулировали вопросы для присяжных

Сегодня на заседании по делу Бишимбаева и Байжанова стороны сформулировали вопросы, подлежащие разрешению судом с участием присяжных заседателей, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

"Сегодня на судебном заседании сторонами по делу обсуждены и сформулированы вопросы, подлежащие разрешению судом с участием присяжных заседателей.

С учетом замечаний и предложений сторон председательствующая судья удалилась в совещательную комнату для формирования окончательного вопросного листа для присяжных заседателей.

Оглашение вопросного листа с участием присяжных заседателей состоится 09:30 13 мая", - говорится в официальном Telegram-канале Верховного суда Казахстана.

Напомним, что сегодня в Астане продолжилось судебное разбирательство по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева и его брата Бахытжана Байжанова, однако продлилось оно всего две минуты. Судья Айжан Кульбаева заявила, что стороны должны обсудить вопросы, подлежащие разрешению судом с участием присяжных заседателей.

Отметим, на предыдущем заседании 6 мая подсудимые Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов выступили с последним словом. В своей речи Байжанов высказался о покойной Салтанат Нукеновой, что говорил экс-министр, можно прочитать здесь.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата - в укрывательстве преступления.

Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судит подсудимого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

Ранее на процесс ранее приезжала известная российская журналистка Ксения Собчак. Позже она объяснила свой интерес к этому делу.