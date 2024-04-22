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Суд над Куандыком Бишимбаевым: онлайн-трансляция

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Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

В Астане сегодня, 22 апреля, продолжается очередное заседание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве Салтанат Нукеновой, передает NUR.KZ.

В столице продолжается заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых - ее гражданский супруг Куандык Бишимбаев, а также его родственник Бахытжан Байжанов.

Трансляция ведется на официальном YouTube-канале Верховного суда Казахстана.

На сегодняшнем заседании представителей СМИ вновь пустили в зал. Напомним, что 10 апреля журналистам запретили освещать процесс из зала суда, так как до этого в соцсетях появились фото и видео присяжных заседателей.

Еще сегодня выяснилось, что сотрудники КНБ не смогли обойти код-пароль с телефона Куандыка Бишимбаева. К слову, на прошлом судебном заседании должны были исследовать телефон экс-министра, однако подсудимый отказался дать суду пароль от него.

Напомним также, что после предыдущего судебного заседания стало известно о возбуждении уголовного дела по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой - ее взяли под охрану.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии — в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям — убийство и истязание, а его брата — в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2088965-sud-nad-kuandykom-bishimbaevym-onlayn-translyatsiya/

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