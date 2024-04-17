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"Это незаконно": об обряде никах без регистрации в ЗАГСе высказался депутат Аймагамбетов

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Молодожены держатся за руки
Молодожены. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат Асхат Аймагамбетов в кулуарах мажилиса высказался о случаях, когда казахстанцы проводят обряд никах, не регистрируя брак в ЗАГСе. По его словам, это незаконно, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались сегодня, могут ли никах без регистрации в ЗАГСе приравнять к нетрадиционному браку.

"Я не одобряю то, о чем вы говорите, я считаю это незаконным. У нас по закону признается брак, который зарегистрирован установленным образом. Все то, что не зарегистрировано, не признается браком. То есть, если они регистрируют брак в мечети, в церкви и иным образом, это не может считаться браком", – выразил мнение мажилисмен Асхат Аймагамбетов.

Он заявил, что этот вопрос можно обсудить.

"Разделяю ваше беспокойство, это становится неким трендом – то, что некоторые граждане таким образом пытаются вступать в брачные отношения, что на самом деле нарушает законодательство. Мы светское государство, и есть установленный законом порядок регистрации своего брака, считаю, что в этом плане ваши опасения небезосновательны", – добавил он.

Не исключает Аймагамбетов и возможность обсуждения введения ответственность для священнослужителей, которые регистрируют таким образом брак. Ранее вице-министр культуры и информации Канат Искаков сообщил, что сейчас такой ответственности по закону нет.

Напомним, в прошлом году глава Минюста Азамат Ескараев выразил мнение, что парам в Казахстане необходимо регистрировать отношения не только посредством никах, но и в ЗАГСе.

По информации на официальном сайте ДУМК, синонимом слова "никах" является "’акыд" (арабское "договор"), то есть договор, связывающий семейными узами жениха и невесту. Во время обряда каждый дает клятву перед свидетелями о том, что согласен вступить в брак со своим избранником или избранницей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086526-eto-nezakonno-ob-obryade-nikah-bez-registratsii-v-zagse-vyskazalsya-deputat-aymagambetov/

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