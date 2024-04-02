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12-летний подросток открыл стрельбу в школе в Финляндии: есть пострадавшие

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Мужчина держит пистолет
Пистолет. Иллюстративное фото: Glasshouse Images / Getty Images

В финском городе Вантаа, недалеко от столицы - Хельсинки, 12-летний подросток открыл стрельбу в школе. В результате нападения ранены трое школьников, передает РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на местные СМИ, подросток открыл стрельбу в школе города Вантаа в Финляндии. Городок находится в 19 км от Хельсинки.

Сообщается, что в результате нападения подростка пострадали три школьника. Известно, что подозреваемому 12 лет. Учеников школы, как пишет издание, пока не выпускают из здания.

Отмечается, что в школе Виертола в городе Вантаа учится 800 детей. При этом учебное учреждение разделено на два комплекса. И в том, где произошла стрельба, занятия проводятся для детей среднего школьного возраста.

В декабре прошлого года сообщалось о том, что в одной из школ российского города Брянска произошла стрельба, в результате происшествия были погибшие и раненые. Подозреваемой оказалась ученица этой же гимназии.

Также в начале декабря не менее трех человек погибли в результате стрельбы в здании Невадского университета в Лас-Вегасе, еще один человек находился в критическом состоянии.

Позже около Карлова Университета в центре Праги произошла стрельба. Жертвами стрельбы стали 15 человек. Еще несколько десятков людей пострадали.

В начале года в американском штате Айова неизвестный открыл стрельбу в школе. В результате происшествия один человек погиб, еще несколько - пострадали. Сообщалось, что в школе, где произошла стрельба, учатся более 1,7 тыс. человек, и для них 4 января стал первым днем учебы после каникул.

В январе и феврале этого года в ряде регионов Казахстана начали рассылать сообщения о готовящихся терактах в школах. Так, в конце января в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе.

В тот же день полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Также неизвестные опубликовали в Telegram-канале сообщения о подготовке к массовым убийствам в ряде школ Атырау. Позже полицейские Атырау сообщили о новой фейковой рассылке о якобы готовящемся нападении на школы города.

В начале февраля в Департаменте полиции Павлодарской области также прокомментировали информацию о том, что в павлодарских школах неизвестные якобы готовят теракт. На следующий день сообщалось, что более трети школьников не пришли на занятия в Павлодаре.

Позже об участившихся случаях угроз теракта в школах высказывались в МВД. Отмечалось, что подобные фейковые сообщения распространялись и в России. Но, тем не менее, при поступлении такого рода сообщений правоохранительные органы переходят на усиленный режим работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2077556-12-letniy-podrostok-otkryl-strelbu-v-shkole-v-finlyandii-est-postradavshie/

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