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Стрельба произошла в одной из школ России: есть погибшие и раненые (видео)

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Скорая помощь у школы, где произошла стрельба
Скорая помощь у школы, где произошла стрельба. Кадр из видео: t.me/breakingmash

Сегодня в одной из школ российского города Брянска произошла стрельба, в результате происшествия есть погибшие и раненые. Подозреваемой оказалась ученица этой же гимназии.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что стрельба произошла в гимназии №5 в Брянске, силовики оцепили здание.

По информации агентства, прибывшие на место происшествия правоохранители оцепили здание. Подозреваемой в нападении оказалась восьмиклассница, которая принесла с собой оружие отца.

"Ученица восьмого класса принесла в гимназию оружие отца, произвела несколько выстрелов", – сказал собеседник агентства.

Все школьники эвакуированы после стрельбы. Их в сопровождении взрослых отправили домой.

По данным Telegram-канала SHOT, школьники, услышав стрельбу сразу же забаррикадировались в классах, раздевалках и туалетах, как учили их учителя.

"Восьмиклассница из Брянска открыла стрельбу по мальчикам-одноклассникам во время урока. Девочка смогла пронести в школу оружие отца. Она зашла в кабинет, когда уже началось занятие", – говорится в публикации.

РИА Новости со ссылкой на МВД сообщает, что в результате происшествия пострадали пять человек.

"По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются", – говорится в публикации.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что два человека погибли, пять подростков получили ранения, все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, пишет агентство.

"В происшествии в Брянске погибли двое, получили ранения 5 подростков, все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Они получают всю необходимую медицинскую помощь", – сказал он, уточнив, что одному из пострадавших уже проводится операция.

СК РФ в своем Telegram-канале сообщил, что возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц после стрельбы в гимназии в Брянске.

"По факту инцидента в одном из образовательных учреждений города Брянска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ", – говорится в публикации.

В соцсетях стали появляться видео, снятые школьниками во время нападения.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Напомним, 11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани (Республика Татарстан, РФ) открыли стрельбу. Погибли девять человек, семь из них – дети, 23 человека получили ранения. Стрелявшим оказался выпускник этой же школы Ильназ Галявиев, которому на тот момент было 19 лет.

В апреле текущего года его приговорили к пожизненному сроку.

Осенью прошлого года неизвестный мужчина проник в школу в Ижевске, убил охранника и открыл в учебном заведении стрельбу. В результате происшествия погибли 15 человек, пострадали – 39.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049643-strelba-proizoshla-v-shkole-bryanska/

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