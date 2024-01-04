При стрельбе в американской школе погиб один человек (видео)

Сегодня в американском штате Айова неизвестный открыл стрельбу в школе. В результате происшествия один человек погиб, еще несколько – пострадали.

"По словам представителей правоохранительных органов, проинформированных о ситуации, по меньшей мере один человек погиб и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в четверг утром в средней школе Перри в Айове", – сообщает ABC News.

По информации издания, в результате стрельбы пострадали как минимум два человека.

Как передает NBC, в происшествии были ранены два студента и администратор школы, а сам стрелок мертв. Шериф округа Даллас заявил, что личность стрелявшего установлена, но при этом не стал называть его имя.

Также учительница средней школы Перри Лори Майнеке рассказала Raccoon Valley Radio, что в 07:40 она услышала около шести-семи выстрелов, за которыми последовали голоса школьных тренеров, призывающих всех покинуть территорию.

Отмечается, что в школе, где произошла стрельба, учатся более 1,7 тыс. человек, и для них 4 января стал первым днем учебы после каникул.

Напомним, в начале декабря не менее трех человек погибли в результате стрельбы в здании Невадского университета в Лас-Вегасе, еще один человек находился в критическом состоянии.

Позже около Карлова Университета в центре Праги произошла стрельба. Жертвами стрельбы стал 15 человек. Еще несколько десятков людей пострадали.

Также в одной из школ российского города Брянска произошла стрельба, в результате происшествия есть погибшие и раненые.