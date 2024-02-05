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Более трети школьников не пришли на занятия после угроз о теракте в Павлодаре

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Класс школы
Школьный класс. Иллюстративное фото: PhotoAlto/Jerome Gorin / Getty Images

Более трети школьников не пришли сегодня на занятия в Павлодаре. Охранные агентства и полицейские усилили контроль, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской отдел образования.

По информации отдела образования Павлодара, в школах сегодня отсутствовали 48 процентов учащихся. При этом у 12 процентов из них были уважительные причины, такие как заболевания, пропуск по заявлению и тому подобное.

Обучение в школах сегодня в проходило штатном режиме, но охранные агентства перешли на усиленный режим работы. Выполняется тщательный мониторинг камер видеонаблюдения.

"Все школы Павлодара относятся к объектам, уязвимым в террористическом отношении, согласно правилам, утвержденным постановлением правительства РК. Данная группа должна быть оснащена системой оповещения, тревожной кнопкой с выводом в дежурные части территориальных ОВД, либо на пульт централизованного наблюдения субъектов охранной деятельности, системой видеонаблюдения с передачей видеоизображения в ЦОУ, либо в дежурные части территориальных ОВД, а также системами контроля и управления доступом (турникеты)", - пояснили в отделе образования Павлодара.

В ведомстве отметили, все необходимые меры безопасности в школах есть. Возле школ Павлодара сегодня можно было заметить и сотрудников полиции.

Между тем, в родительских чатах сообщения о готовящемся теракте наделали немало шума. В ДП Павлодарской области назвали эти сообщения фейком, отметив, что ранее подобная рассылка с начала 2024 года распространялась и в других городах Казахстана.

В конце января в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

В пресс-службе Минпросвещения призвали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования продолжается в обычном режиме.

В полиции сообщили, что после сообщения об акте терроризма стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах Актобе.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил школы Актобе и опроверг информацию о возможном нападении. По его словам, повода для волнений нет.

В тот же день полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Также неизвестные опубликовали в Telegram-канале сообщения о подготовке к массовым убийствам в ряде школ Атырау. Полиция начала расследование по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059198-bolee-treti-shkolnikov-ne-prishli-na-zanyatiya-posle-ugroz-o-terakte-v-pavlodare/

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