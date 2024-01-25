Полиция нашла автора Telegram-канала, заявившего о планах устроить стрельбу в школах Актобе. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в школах города Актобе сотрудниками полиции установлен 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Ситуация в регионе находится на контроле правоохранительных органов. Оснований для беспокойства не имеется", – говорится в сообщении полиции.

Как сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, с учетом информации о ряде аналогичных ложных сообщений за рубежом с начала текущего года по данному факту было начато досудебное расследование.

Стражами порядка в ходе расследования проведены оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию.

В ведомстве отметили, что иная информация в рамках расследования уголовного дела согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

Между тем в пресс-службе Минпросвещения призвали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования не прекращен, продолжается в обычном режиме.

Также в полиции сообщили, что после сообщения об акте терроризма стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах Актобе.

Позже аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил школы Актобе и опроверг информацию о возможном нападении. Он заявил, что повода для волнений нет.