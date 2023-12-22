Стрельба в Праге: есть ли среди пострадавших и погибших казахстанцы

Вчера, 21 декабря, в столице Чехии - Праге - мужчина устроил стрельбу. 15 человек погибли, десятки пострадали. Есть ли среди жертв и пострадавших казахстанцы, ответили корреспонденту NUR.KZ в МИД РК.

Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, предварительно, казахстанцев среди жертв стрелка нет.

"По предварительной информации чешских властей, среди жертв и пострадавших граждан РК нет", - сообщил Смадияров.

Напомним, вчера около Карлова Университета в центре Праги произошла стрельба.

Близлежащую территорию оцепили, жителей призвали держаться подальше от места происшествия и оставаться в домах. Позже в полиции сообщили, что стрелка ликвидировали.

По предварительным данным, озвученным чешской полицией, жертвами стрельбы стал 15 человек. Еще несколько десятков людей пострадали.

Мотивы стрелка пока неизвестны, однако власти Чехии не связывают стрельбу с международным терроризмом.

Премьер-министр страны Петр Фиала сообщил, что это был поступок стрелка-одиночки, который сейчас мертв.

"Это не акт международного терроризма или организованной группы", – заявил глава правительства.

Он также добавил, что силы безопасности держат ситуацию под контролем и дальнейшей опасности для граждан страны нет.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Карлов университет – государственное высшее учебное заведение в Праге. Основан в 1348 году императором Священной Римской империи Карлом IV, от которого и получило свое название. Это был первый университет в Центральной Европе. Вуз расположен недалеко от моста Карлова – популярного туристического объекта.