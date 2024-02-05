Угрозы терактов в школах Казахстана: в МВД заявили об усилении мер безопасности

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса высказался об участившихся случаях угрозы теракта в школах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сообщили о случаях угрозы теракта в Актобе, Атырау, Астане и Павлодаре. Они поинтересовались, могут ли в МВД объединить эти дела.

"Все будет зависеть от того, если будет в ходе расследования видно, что это одно и то же лицо, или один и тот же источник, тогда они будет объединяться", – заявил Игорь Лепеха.

При этом он отметил, что подобные инциденты были и в России.

"Практически того же содержания эти вещи. И на сегодня одно из лиц установлено – не знаю, все это или не все, но он живет не в нашей стране. Это один из лиц, который причастен к этой информации. Это то, что было в Актюбинской области – там его установили", – добавил он.

Также вице-министр сообщил, что усиливаются меры безопасности в школах страны.

"Мы реагируем на все сообщения, вне зависимости от того, даже есть предпосылки, что это фейк, но мы все равно реагируем. Мы усиливаем наряды, приближаем, с администрацией работаем", – резюмировал Игорь Лепеха.

Напомним, в конце января в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

В пресс-службе Минпросвещения призвали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования продолжается в обычном режиме.

В полиции сообщили, что после сообщения об акте терроризма стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах Актобе.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил школы Актобе и опроверг информацию о возможном нападении. По его словам, повода для волнений нет.

В тот же день полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Также неизвестные опубликовали в Telegram-канале сообщения о подготовке к массовым убийствам в ряде школ Атырау. Полиция начала расследование по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Позже полицейские Атырау сообщили о новой фейковой рассылке о якобы готовящемся нападении на школы города.

Вчера в Департаменте полиции Павлодарской области также прокомментировали информацию о том, что в павлодарских школах неизвестные якобы готовят теракт.

А сегодня более трети школьников не пришли на занятия в Павлодаре.