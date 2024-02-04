Еще одному городу в Казахстане угрожают терактом в школах

Информацию в соцсетях о том, что в павлодарских школах неизвестные якобы готовят теракт, прокомментировали в Департаменте полиции Павлодарской области, передает NUR.KZ

Как сообщает ДП региона в своем официальном Instagram-аккаунте, в социальных сетях распространяется информация о том, что в школах Павлодара неизвестными готовится преступление.

"По данному факту департаментом полиции проводится проверка. Совместно с компетентными органами проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию. Виновные лица будут установлены и привлечены к ответственности согласно законодательству страны", – отметили в полиции.

Также в ведомстве рассказали, что правоохранители уделяют особое внимание обеспечению безопасности в учебных заведениях: есть видеонаблюдение, а также увеличены наряды полиции рядом с ними.

"Аналогичные фейковые сообщения с начала текущего года распространялись в ряде городов страны. Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения.

Просим граждан не поддаваться на провокации, а доверять лишь официальной информации", – добавили в департаменте полиции.

Напомним, в конце января в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

В пресс-службе Минпросвещения призвали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования продолжается в обычном режиме.

В полиции сообщили, что после сообщения об акте терроризма стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах Актобе.

Позже аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил школы Актобе и опроверг информацию о возможном нападении. По его словам, повода для волнений нет.

Тем же вечером полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

На следующий день стало известно, что неизвестные опубликовали в Telegram-канале сообщения о подготовке к массовым убийствам в ряде школ Атырау. Полиция начала расследование по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.