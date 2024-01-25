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Полиция ищет автора Telegram-канала, пообещавшего "расстрелять детей в школах Актобе"

Опубликовано:

Класс школы
Школьный класс. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

В Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В департаменте полиции области сообщили, что начали расследование, передает корреспондент NUR.KZ.

В Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу детей в школах и торговых центрах Актобе, отмечая при этом, что намерен сделать это завтра, 26 января. За считанные часы количество подписчиков данного ресурса достигло нескольких тысяч.

В департаменте полиции Актюбинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению ответственных лиц.

"В социальных сетях распространяется информация о том, что неизвестными в школах Актобе готовится преступление. По данному факту департаментом полиции начато досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию.

Подозреваемые в ближайшее время будут установлены и привлечены к ответственности согласно законодательству страны", – говорится в сообщении.

В областном ДП добавили, что сейчас уделяется особое внимание обеспечению безопасности в учебных заведениях города, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них. Граждан попросили не поддаваться панике.

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге);
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057482-politsiya-ischet-avtora-telegram-kanala-poobeschavshego-rasstrelyat-detey-v-shkolah-aktobe/

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