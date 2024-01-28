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"Ведется досудебное расследование": в Атырау вновь угрожали напасть на школы

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Парты в школе
Школа. Иллюстративное фото: GlobalStock/Getty Images

Полицейские Атырау сообщили о новой фейковой рассылке о якобы готовящемся нападении на школы города. Стражи порядка завели уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Атырауской области.

По данным полиции, в социальных сетях вновь распространяется информация о том, что неизвестные лица готовятся к совершению преступлений в школах города Атырау.

"Сообщаю, что по данному факту департаментом полиции проводится досудебное расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

С 26 января совместно с компетентными органами мы непрерывно проводим работу по обеспечению безопасности учебных заведений, в том числе через видеонаблюдение и увеличение количества полицейских нарядов в непосредственной близости от них", – сообщил замначальника Управления полиции Атырау Ануар Кокалов.

Отмечается, что учащиеся продолжают обучение в штатном режиме, а полиция и другие компетентные органы обеспечивают безопасность.

"Эти сообщения призваны вызвать панику среди населения. Просим граждан не поддаваться провокациям и сохранять спокойствие! Ситуация находится под контролем правоохранительных органов", – подчеркнул полицейский.

Отметим, что ранее подобные сообщения уже распространялись в Атырау. А до этого в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе.

В обоих случаях полицейские призывали граждан сохранять спокойствие.

Также в Минпросвещения отмечали, что учебный процесс в организациях образования продолжается в обычном режиме.

Добавим, что согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057879-vedetsya-dosudebnoe-rassledovanie-v-atyrau-vnov-ugrozhali-napast-na-shkoly/

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