Неизвестные пообещали устроить массовую стрельбу в школах еще одного региона Казахстана

Вчера, 25 января, неизвестные опубликовали в Telegram-канале сообщения о подготовке к массовым убийствам в ряде школ Атырау. Полиция прокомментировала ситуацию, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной Instagram-странице Департамента полиции Атырауской области, в соцсетях появились сообщения о готовящемся преступлении. Полиция начала расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

"В настоящее время совместно с компетентными органами ведутся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них. Также взят на контроль пропускной режим в организации образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичные фейковые сообщения ранее были распространены в России и Актобе.

"Эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения. Просим граждан не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов", - заверили в департаменте.

Издание "Ак Жайык", ссылаясь на слова замакима области Жасулана Бисембиева, сообщает, что, несмотря на угрозы, занятия в школах Атырау будут проходить в штатном режиме.

“Уважаемые родители, прошу не подаваться панике и доверять только официальной информации. Школы города Атырау продолжат работу в штатном режиме.

Информация о якобы планируемых противоправных действиях в школах является ложной, аналогичная информация распространилась в ряде городов и своего подтверждения не нашла. Тем не менее, местным исполнительными и правоохранительными органами будут усилены меры безопасности”, - сообщил Бисембиев.

Напомним, вчера в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

Между тем в пресс-службе Минпросвещения призвали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования не прекращен, продолжается в обычном режиме.

В полиции сообщили, что после сообщения об акте терроризма стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах Актобе.

Позже аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил школы Актобе и опроверг информацию о возможном нападении. Он заявил, что повода для волнений нет.

А вечером стало известно, что полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.