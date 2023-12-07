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Три человека погибли при стрельбе в университете в Лас-Вегасе (видео)

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Место происшествия
Место происшествия. Фото: K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal/Tribune News Service via Getty Images

Не менее трех человек погибли в результате стрельбы в здании Невадского университета в Лас-Вегасе, еще один человек находится в критическом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Сообщается, что неизвестный мужчина начал стрельбу в кампусе, где расположена бизнес-школа Университета Невады в Лас-Вегасе.

"По данным наших следователей на месте происшествия, есть трое погибших и еще один пострадавший в критическом состоянии в местной больнице", – сообщила местная полиция.

По информации правоохранителей, еще троих пострадавших госпитализировали в больницы. В полиции добавили, что подозреваемый также скончался.

Начальник полиции сообщил изданию, что они работают над поиском улик и установлением мотива.

Белый дом заявил, что "очень внимательно" следит за стрельбой в Университете Невады в Лас-Вегасе.

Добавим, что по информации на сайте вуза, Университет Невады в Лас-Вегасе был открыт в 1957 году. Сейчас там обучаются более 25 тыс. студентов.

Напомним, в мае по меньшей мере трое детей и трое взрослых погибли в результате стрельбы в христианской школе в столице американского штата Теннесси, Нэшвилле.

В октябре в городе Льюистон в США неизвестные открыли стрельбу сразу в трех местах. Сообщается по меньшей мере о 22 погибших и около 60 раненых. О ситуации доложили Байдену.

Позже во Флориде на праздновании Хэллоуина неизвестные устроили стрельбу, в результате которой погибли как минимум два человека. Почти 20 человек пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049561-tri-cheloveka-pogibli-pri-strelbe-v-universitete-v-las-vegase/

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