В Сети стали угрожать терактом в школах Петропавловска

В казахстанских мессенджерах вновь появились сообщения с угрозами казахстанским школьникам. На этот раз авторы заявляют о готовящемся теракте в школах Петропавловска, передает МИА "Казинформ".

По данным информагентства, авторы сообщений якобы планируют напасть на ряд петропавловских школ в понедельник, 19 февраля.

Рассылку прокомментировали в ДП Северо-Казахстанской области. По данным ведомства, к ним поступила информация о существовании анонимного Telegram-канала, в котором размещены посты с угрозами в адрес учащихся школ города.

Полицейские отметили, что принимают необходимые меры для обеспечения безопасности. В учебных заведениях усилена охрана.

"К проверке авторства и содержания публикаций подключены сотрудники оперативных служб и профильных подразделений областной и городской полиции", – подчеркнули правоохранители.

Ситуация находится на личном контроле руководства Департамента полиции СКО.

Сообщения о стрельбе и готовящихся терактах

Добавим, что аналогичные фейковые сообщения распространялись и в других городах Казахстана. Стражи порядка отмечали, что они призваны спровоцировать панику среди населения.

Так, в конце января в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

В пресс-службе Минпросвещения призывали родителей школьников сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования продолжается в обычном режиме.

В полиции сообщали, что после сообщения об акте терроризма стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах Актобе.

В тот же день полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Также неизвестные опубликовали в Telegram-канале сообщения о подготовке к массовым убийствам в ряде школ Атырау. Полиция начала расследование по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Позже полицейские Атырау сообщили о новой фейковой рассылке о якобы готовящемся нападении на школы города.

В начале февраля в Департаменте полиции Павлодарской области также прокомментировали информацию о том, что в павлодарских школах неизвестные якобы готовят теракт.

На следующий день сообщалось, что более трети школьников не пришли на занятия в Павлодаре.

В начале недели также появились сообщения с угрозами устроить стрельбу в школах Караганды.

При этом об участившихся случаях угроз теракта в школах высказывались представители МВД. Отмечалось, что подобные сообщения распространялись и в России.

"Мы реагируем на все сообщения, вне зависимости от того, даже есть предпосылки, что это фейк, но мы все равно реагируем. Мы усиливаем наряды, приближаем, с администрацией работаем", – говорил вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха.