В Сети стали угрожать терактом в школах Петропавловска
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В казахстанских мессенджерах вновь появились сообщения с угрозами казахстанским школьникам. На этот раз авторы заявляют о готовящемся теракте в школах Петропавловска, передает МИА "Казинформ".
По данным информагентства, авторы сообщений якобы планируют напасть на ряд петропавловских школ в понедельник, 19 февраля.
Рассылку прокомментировали в ДП Северо-Казахстанской области. По данным ведомства, к ним поступила информация о существовании анонимного Telegram-канала, в котором размещены посты с угрозами в адрес учащихся школ города.
Полицейские отметили, что принимают необходимые меры для обеспечения безопасности. В учебных заведениях усилена охрана.
"К проверке авторства и содержания публикаций подключены сотрудники оперативных служб и профильных подразделений областной и городской полиции", – подчеркнули правоохранители.
Ситуация находится на личном контроле руководства Департамента полиции СКО.
Сообщения о стрельбе и готовящихся терактах
Добавим, что аналогичные фейковые сообщения распространялись и в других городах Казахстана. Стражи порядка отмечали, что они призваны спровоцировать панику среди населения.
Так, в конце января в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.
В пресс-службе Минпросвещения призывали родителей школьников сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования продолжается в обычном режиме.
В полиции сообщали, что после сообщения об акте терроризма стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах Актобе.
В тот же день полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
Также неизвестные опубликовали в Telegram-канале сообщения о подготовке к массовым убийствам в ряде школ Атырау. Полиция начала расследование по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Позже полицейские Атырау сообщили о новой фейковой рассылке о якобы готовящемся нападении на школы города.
В начале февраля в Департаменте полиции Павлодарской области также прокомментировали информацию о том, что в павлодарских школах неизвестные якобы готовят теракт.
На следующий день сообщалось, что более трети школьников не пришли на занятия в Павлодаре.
В начале недели также появились сообщения с угрозами устроить стрельбу в школах Караганды.
При этом об участившихся случаях угроз теракта в школах высказывались представители МВД. Отмечалось, что подобные сообщения распространялись и в России.
"Мы реагируем на все сообщения, вне зависимости от того, даже есть предпосылки, что это фейк, но мы все равно реагируем. Мы усиливаем наряды, приближаем, с администрацией работаем", – говорил вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061543-v-seti-stali-ugrozhat-teraktom-v-shkolah-petropavlovska/