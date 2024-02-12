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Сообщения с угрозами устроить стрельбу в школах Караганды появились в Казнете

Опубликовано:

Класс
Класс. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Сети стали вновь появляться угрозы стрельбы в школах. На этот раз говорилось о якобы готовящемся нападении на школы Караганды. Сообщения прокомментировали в ДП Карагандинской области, передает NUR.KZ.

Неизвестные распространили сообщения о якобы готовящемся теракте в школах Караганды. По данным МИА "Казинформ", к сообщению в соцсетях были приложены изображения огнестрельного оружия.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, сейчас полицейские совместно с компетентными органами ведут оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию.

"Особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них.

Просим граждан не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов", – подчеркнули в ведомстве.

Добавим, что аналогичные фейковые сообщения распространялись и в других городах Казахстана. В полиции отметили, что эти сообщения призваны спровоцировать панику среди населения.

Сообщения о стрельбе и готовящихся терактах

Напомним, в конце января в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

В пресс-службе Минпросвещения призвали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования продолжается в обычном режиме.

В полиции сообщили, что после сообщения об акте терроризма стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах Актобе.

В тот же день полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Также неизвестные опубликовали в Telegram-канале сообщения о подготовке к массовым убийствам в ряде школ Атырау. Полиция начала расследование по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Позже полицейские Атырау сообщили о новой фейковой рассылке о якобы готовящемся нападении на школы города.

В начале февраля в Департаменте полиции Павлодарской области также прокомментировали информацию о том, что в павлодарских школах неизвестные якобы готовят теракт.

На следующий день сообщалось, что более трети школьников не пришли на занятия в Павлодаре.

При этом об участившихся случаях угроз теракта в школах высказывались представители МВД. Отмечалось, что подобные сообщения распространялись и в России.

"Мы реагируем на все сообщения, вне зависимости от того, даже есть предпосылки, что это фейк, но мы все равно реагируем. Мы усиливаем наряды, приближаем, с администрацией работаем", – говорил вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060436-soobscheniya-s-ugrozami-ustroit-strelbu-v-shkolah-karagandy-poyavilis-v-kaznete/

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