Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Рассылка о "массовой стрельбе": полиция взяла под охрану школы Актобе

Опубликовано:

полиция қызметкері
Полиция қызметкері. Көрнекі фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Актобе после сообщения об акте терроризма проводится досудебное расследование. Стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщает пресс-служба областного департамента полиции, по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма проводится досудебное расследование.

"В настоящее время совместно с компетентными органами ведутся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них. Так же взят на контроль пропускной режим в организациях образования", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Между тем, по данным полиции, аналогичные фейковые сообщения с начала года распространялись в ряде городов России. Эти сообщения, как отметили в департаменте, призваны спровоцировать панику среди населения.

"Просим граждан не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов", - добавили в ДП.

Напомним, ранее в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

Между тем в пресс-службе Минпросвещения призвали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования не прекращен, продолжается в обычном режиме.

Ситуацию также прокомментировал и аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057548-rassylka-o-massovoy-strelbe-politsiya-vzyala-pod-ohranu-shkoly-aktobe/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.