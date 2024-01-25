Рассылка о "массовой стрельбе": полиция взяла под охрану школы Актобе

В Актобе после сообщения об акте терроризма проводится досудебное расследование. Стражи порядка взяли под охрану пропускной режим в школах, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщает пресс-служба областного департамента полиции, по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма проводится досудебное расследование.

"В настоящее время совместно с компетентными органами ведутся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности в учебных заведениях, в том числе посредством видеонаблюдения и увеличения нарядов полиции вблизи них. Так же взят на контроль пропускной режим в организациях образования", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Между тем, по данным полиции, аналогичные фейковые сообщения с начала года распространялись в ряде городов России. Эти сообщения, как отметили в департаменте, призваны спровоцировать панику среди населения.

"Просим граждан не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие! Ситуация на контроле правоохранительных органов", - добавили в ДП.

Напомним, ранее в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

Между тем в пресс-службе Минпросвещения призвали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования не прекращен, продолжается в обычном режиме.

Ситуацию также прокомментировал и аким Актюбинской области Асхат Шахаров.