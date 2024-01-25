Отменят ли занятия в школах Актобе после угроз о "массовой стрельбе", ответили в Минпросвещения

Родителей школьников в Актобе призвали сохранять спокойствие – многих напугали сообщения о планировании нападений на учебные заведения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

Сегодня казахстанцев не на шутку испугал Telegram-канал, автор которого грозился устроить массовую стрельбу детей в школах Актобе, а также в торговых центрах. В полиции сказали, что по данному факту начали расследование за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Виновных привлекут к ответственности.

Наряду с этим в пресс-службе Минпросвещения призвали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие.

"В связи с распространяемой в социальных сетях информации о том, что неизвестные лица готовятся к совершению преступлений в школах Актобе, среди родителей появились волнения, некоторые забирают детей из школ. Но это не массово.

В настоящее время учебный процесс в организациях образования не прекращен, продолжается в обычном режиме. Просим родителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Будут созданы все условия для безопасности жизни детей", – рассказали корреспонденту NUR.KZ в ведомстве.

Кроме того, как сообщили в Комитете по охране прав детей Минпросвещения, распространяемое сообщение о возможном захвате школ в Актобе в соцсетях не соответствует действительности.

"Комитетом совместно с местными исполнительными органами принимаются дополнительные меры по усилению систем безопасности, а также проведению учебно-тренировочных мероприятий во всех организациях образования страны", – говорится в сообщении в официальном Instagram-профиле ведомства.

Добавим, согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается: