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30 лет независимости Казахстана

Озвучена роль брата Кайрата Боранбаева в деле Мырзахметова

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Аблай Мырзахметов
Аблай Мырзахметов. Фото: atameken.kz

В столице на предварительном слушании по делу экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова стала известна суть обвинения, передает корреспондент NUR.KZ.

Как мы уже сообщали ранее, Аблай Мырзахметов обвиняется в уголовных преступлениях по трем статьям УК РК. Статья 28 часть 4 УК РК – подстрекательство к уголовному преступлению, статья 367 часть 4 – дача взятки в крупном размере и неоднократно либо в группе лиц, статья 190 часть 4 пункт 2 – мошенничество в особо крупном размере.

В деле, как ранее стало известно из данных судебного кабинета, также фигурирует Талгат Боранбаев – брат осужденного бизнесмена Кайрата Боранбаева. Именно он стал лицом, в отношении которого Мырзахметов предпринял действия, нарушающие закон – подстрекательство к даче взятки и мошенничество.

Напомним, что главное судебное разбирательство по делу Мырзахметова еще не началось – в столице проходит предварительное слушание. ГСР по экс-главе НПП "Атамекен" назначено на 22 января в 10:00.

Дело Мырзахметова

В июне в Казахстане стало известно о задержании экс-депутата мажилиса Нуржана Альтаева. В Антикоре сообщили, что его подозревают в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

"Альтаев Н. Б. подозревается в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем - депутатом мажилиса парламента - на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметова А.И.", говорилось в сообщении службы.

Позже в Антикоре уточнили, что Альтаев, занимая пост вице-министра труда и социальной защиты населения РК с 2018 по 2019 год, по версии следствия, ежемесячно получал от бывшего главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова взятку в размере 5 тыс. долларов.

В последующем, по данным Антикора, Альтаев, уже будучи депутатом мажилиса с 2019 по 2020 год, продолжил получать взятки от Мырзахметова, который был задержан в мае 2023 года.

Следствие предполагает, что Альтаев получал взятки от экс-председателя НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова – всего речь идет о сумме в 50 млн тенге.

Также в конце октября стало известно, что суд по делу экс-депутата Альтаева пройдет в закрытом режиме. Обвинение запрашивало для Альтаева 12 лет лишения свободы.

21 ноября Нуржан Альтаев был осужден на 10 лет за взятки в особо крупном размере.

Сразу после вынесения приговора Альтаеву в Антикоре заявили, что в отношении Мырзахметова продолжается досудебное расследование.

В конце декабря стало известно, что дело бывшего главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова передано в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055593-ozvuchena-rol-brata-kayrata-boranbaeva-v-dele-myrzahmetova/

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