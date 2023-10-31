Угрозы жизни от неизвестных лиц: суд по делу экс-депутата Альтаева пройдет в закрытом режиме
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На предварительном слушании по делу Нуржана Альтаева судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны постановил перевести суд в закрытый режим, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.
Как сообщает пресс-служба столичного суда, сегодня в ходе предварительного слушания по делу экс-депутата Нуржана Альтаева прокурор ходатайствовал о проведении закрытого заседания.
"От прокурора поступило ходатайство о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в связи с тем, что свидетелю и его семье поступают угрозы жизни и здоровья от неизвестных лиц из-за его свидетельских показаний.
В целях безопасности участников процесса ходатайство прокурора судом удовлетворено и принято решение о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании", – говорится на сайте суда.
К слову, сегодня стала известна статья из обвинительного акта в отношении Нуржана Альтаева: это статья 366 части 4 УК РК – получение взятки в особо крупном размере.
Следствие предполагает, что Альтаев получал взятки от экс-председателя НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова – всего речь идет о сумме в 50 млн тенге.
Напомним, что о задержании экс-депутата стало известно в июне этого года. На следующий день в Антикоре сообщили, что его подозревают в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.
"Альтаев Н.Б. подозревается в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем – депутатом мажилиса парламента – на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметова А.И.", – говорилось в сообщении службы.
Позже в Антикоре уточнили, что Альтаев, занимая пост вице-министра труда и социальной защиты населения РК с 2018 по 2019 год, по версии следствия, ежемесячно получал от бывшего главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова взятку в размере 5 тыс. долларов.
В последующем, по данным Антикора, Альтаев, уже будучи депутатом мажилиса с 2019 по 2020 год, продолжил получать взятки от Мырзахметова.
Добавим, что сам Мырзахметов был задержан в мае 2023 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043433-ugrozy-zhizni-ot-neizvestnyh-lits-sud-po-delu-eks-deputata-altaeva-proydet-v-zakrytom-rezhime/