Угрозы жизни от неизвестных лиц: суд по делу экс-депутата Альтаева пройдет в закрытом режиме

На предварительном слушании по делу Нуржана Альтаева судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны постановил перевести суд в закрытый режим, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщает пресс-служба столичного суда, сегодня в ходе предварительного слушания по делу экс-депутата Нуржана Альтаева прокурор ходатайствовал о проведении закрытого заседания.

"От прокурора поступило ходатайство о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в связи с тем, что свидетелю и его семье поступают угрозы жизни и здоровья от неизвестных лиц из-за его свидетельских показаний.

В целях безопасности участников процесса ходатайство прокурора судом удовлетворено и принято решение о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании", – говорится на сайте суда.

К слову, сегодня стала известна статья из обвинительного акта в отношении Нуржана Альтаева: это статья 366 части 4 УК РК – получение взятки в особо крупном размере.

Следствие предполагает, что Альтаев получал взятки от экс-председателя НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова – всего речь идет о сумме в 50 млн тенге.

Напомним, что о задержании экс-депутата стало известно в июне этого года. На следующий день в Антикоре сообщили, что его подозревают в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

"Альтаев Н.Б. подозревается в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем – депутатом мажилиса парламента – на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметова А.И.", – говорилось в сообщении службы.

Позже в Антикоре уточнили, что Альтаев, занимая пост вице-министра труда и социальной защиты населения РК с 2018 по 2019 год, по версии следствия, ежемесячно получал от бывшего главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова взятку в размере 5 тыс. долларов.

В последующем, по данным Антикора, Альтаев, уже будучи депутатом мажилиса с 2019 по 2020 год, продолжил получать взятки от Мырзахметова.

Добавим, что сам Мырзахметов был задержан в мае 2023 года.