Подробности задержания Нуржана Альтаева сообщили в Антикоре

Нуржан Альтаев. Фото: gov.kz

Накануне стало известно о задержании экс-депутата мажилиса Нуржана Альтаева. Антикоррупционная служба сообщила подробности расследования в своем Telegram-канале.

"7 июня Антикоррупционной службой по результатам комплекса негласных мероприятий задержан экс-вице-министр Альтаев Н. Б. по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

Альтаев Н.Б. подозревается в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем – депутатом мажилиса парламента – на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметова А.И.", – говорится в сообщении службы.

Отмечается, что, занимая ответственные государственные должности в период с 2018 по 2020 год, он, действуя в интересах Мырзахметова А. И., способствовал получению его организацией государственных заказов и оказывал общее покровительство.

Альтаева Н.Б. водворили в изолятор временного содержания Департамента полиции Астаны. Расследование продолжается.

Согласно требованиям статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, что о задержании Альтаева стало известно вчера. В пресс-службе Антикора рассказали, что его подозревают в получении крупной взятки.

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Альтаев Нуржан Бауыржанович родился 13 октября 1978 года. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. Ауэзова, Академический инновационный университет и Almaty Management University.

С 2010 по 2011 год был начальником управления предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область).

С 2014 по 2017 год – зампредседателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

С 2017 по 2018 год – вице-министр сельского хозяйства РК.

С 2018 по 2019 год – вице-министр труда и социальной защиты населения.

С 2019 по 2020 год – депутат мажилиса парламента.

Также в прошлом году Альтаев подавал документы для участия в выборах президента Казахстана. Однако его выдвижение признали недействительным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023873-podrobnosti-zaderzhaniya-nurzhana-altaeva-soobschili-v-antikore/