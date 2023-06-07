Нуржан Альтаев задержан по подозрению в получении взятки

Нуржан Альтаев. Фото: facebook.com/Нуржан Альтаев

Экс-депутата мажилиса Нуржана Альтаева заподозрили в получении крупной взятки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Подтверждаем, что он задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере", – говорится в сообщении.

Отмечается, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

По данным ИПС "Параграф", Нуржан Альтаев в разные годы в числе прочих занимал должности:

оперуполномоченного, начальника отдела Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел РК;

начальника управления предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области;

директора Палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области;

заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен";

вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан;

вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Кроме того, с 12 февраля 2019 года по 30 ноября 2020 года являлся депутатом мажилиса парламента РК.

При этом, напомним, что в прошлом году Альтаев подавал документы для участия в выборах президента Казахстана.

Тем не менее ситуация с его выдвижением была неоднозначной. 7 октября Альтаев сдал в ЦИК документы на выдвижение от РОО "Мұқалмас", однако несколько руководителей филиалов организации заявили о фальсификации протокола заседания о выдвижении Альтаева.

Позже глава ЦИК Нурлан Абдиров сообщал, что процедура установления соответствия законодательству кандидата на пост президента Нуржана Альтаева была приостановлена.

17 октября выдвижение Нуржана Альтаева кандидатом в президенты признали недействительным.

Тем не менее до этого экс-чиновник успел пройти экзамен на знание государственного языка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023801-nurzhan-altaev-zaderzhan-po-podozreniyu-v-poluchenii-vzyatki/