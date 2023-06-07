Нуржан Альтаев задержан по подозрению в получении взятки
Опубликовано:
Экс-депутата мажилиса Нуржана Альтаева заподозрили в получении крупной взятки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Антикора.
"Подтверждаем, что он задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере", – говорится в сообщении.
Отмечается, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
По данным ИПС "Параграф", Нуржан Альтаев в разные годы в числе прочих занимал должности:
- оперуполномоченного, начальника отдела Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел РК;
- начальника управления предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области;
- директора Палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области;
- заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен";
- вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан;
- вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Кроме того, с 12 февраля 2019 года по 30 ноября 2020 года являлся депутатом мажилиса парламента РК.
При этом, напомним, что в прошлом году Альтаев подавал документы для участия в выборах президента Казахстана.
Тем не менее ситуация с его выдвижением была неоднозначной. 7 октября Альтаев сдал в ЦИК документы на выдвижение от РОО "Мұқалмас", однако несколько руководителей филиалов организации заявили о фальсификации протокола заседания о выдвижении Альтаева.
Позже глава ЦИК Нурлан Абдиров сообщал, что процедура установления соответствия законодательству кандидата на пост президента Нуржана Альтаева была приостановлена.
17 октября выдвижение Нуржана Альтаева кандидатом в президенты признали недействительным.
Тем не менее до этого экс-чиновник успел пройти экзамен на знание государственного языка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023801-nurzhan-altaev-zaderzhan-po-podozreniyu-v-poluchenii-vzyatki/