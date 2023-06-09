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Взятка в 135 тыс. долларов: озвучены новые подробности в деле экс-депутата Альтаева

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Нуржан Альтаев
Нуржан Альтаев. Фото: Facebook / Нуржан Альтаев

После недавнего задержания Нуржана Альтаева АПК продолжает раскрывать подробности расследования. Новая информация по делу появилась в официальном Telegram-канале агентства.

В среду, 7 июня, Антикоррупционная служба сообщила о задержании Альтаева, добавив лишь, что его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Теперь же Агентство по противодействию коррупции уточняет, что Альтаев, будучи вице-министром труда и социальной защиты населения РК (занимал должность с 2018 по 2019 год), по версии следствия, ежемесячно получал от бывшего главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова взятку в размере 5 тыс. долларов.

В последующем, по данным Антикора, Альтаев, уже будучи депутатом мажилиса (занимал должность с 2019 по 2020 год), продолжил получать взятки от Мырзахметова.

Антикор пишет, что в общей сумме Альтаев получил от Мырзахметова 135 тыс. долларов США. Это, по закону, является особо крупным размером.

"Взятки предназначались за содействие в получении государственного заказа по государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек", а также общее покровительство и лоббирование интересов Мырзахметова в курируемых Альтаевым сферах.

Совершенное им преступление подтверждается результатами негласных следственных действий, соответствующими документами, вещественными доказательствами, показаниями всех причастных лиц и другими материалами дела", – добавили в антикоррупционном ведомстве.

С учетом собранных доказательств, по согласованию с органами прокуратуры, действия Альтаева квалифицировали по части 4 статьи 366 УК РК (получение взятки в особо крупном размере).

Для справки: санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 70-кратной до 80-кратной суммы взятки либо лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания (ИВС) Департамента полиции города Астаны. Решается вопрос по мере пресечения.

Иные сведения, как подчеркнули в ведомстве, в интересах следствия разглашению не подлежат. Таковы требования статьи 201 УПК РК (недопустимость разглашения данных досудебного расследования).

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – напомнили в Антикоре.

Кто такой Нуржан Альтаев?

Как указывается в ИС "Параграф", Нуржан Альтаев родился 13 октября 1978 года на территории ныне не существующей Южно-Казахстанской области.

В своем родном регионе он получил юридическое образование (2004), а еще 8 лет спустя – образование по специальности "Экономист". Также является выпускником Almaty Management University (2019).

Помимо уже названных должностей Альтаеву довелось поработать в структуре МВД, главой палаты предпринимателей по ЮКО, зампредом нацпалаты предпринимателей "Атамекен", а также вице-министром сельского хозяйства.

А в прошлом году Нуржан Альтаев подавал документы для участия в президентских выборах. Однако ситуация с его выдвижением была неоднозначной.

Так, 7 октября Альтаев сдал в ЦИК документы на выдвижение от РОО "Мұқалмас", однако несколько руководителей филиалов организации заявили о фальсификации протокола заседания о выдвижении его кандидатуры.

В итоге выдвижение Альтаева кандидатом в президенты признали недействительным. Впрочем, экс-чиновник успел пройти экзамен на знание государственного языка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024172-vzyatka-v-135-tys-dollarov-ozvucheny-novye-podrobnosti-v-dele-eks-deputata-altaeva/

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