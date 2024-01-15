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По делу Аблая Мырзахметова началось предварительное слушание в Астане

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Аблай Мырзахметов
Аблай Мырзахметов. Фото: atameken.kz

В суде Астаны началось предварительное слушание по делу экс-главы Нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова, передает корреспондент NUR.KZ.

Предварительное слушание по делу Аблая Мырзахметова началось сегодня в 15.00 в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны. О том, когда начнется главное судебное разбирательство, станет известно позже.

Согласно данным судебного кабинета, дело Мырзахметова рассматривается по статьям 28 ч. 4, 367 ч. 4 и 190 ч. 4 п. 2 УК РК. Это подстрекательство к уголовному преступлению, дача взятки в крупном размере и неоднократно, либо в группе лиц, а также мошенничество в особо крупном размере.

По информации с сайта ИПС "Параграф", с ноября 2001 года Мырзахметов занимал должность министра транспорта и коммуникаций Казахстана. Но в марте 2002 года был отстранен от должности на период расследования уголовного дела.

В июне 2002 года его арестовали, а в мае 2003 года - приговорили к 5 годам лишения свободы условно с конфискацией имущества по обвинению в организации хищений государственного имущества.

Также добавим, что с сентября 2013 года Аблай Мырзахметов являлся председателем правления НПП "Атамекен". В феврале 2022 года он сложил с себя полномочия главы палаты предпринимателей.

Напомним, что дело экс-главы НПП "Атамекен" поступило в столичный суд в конце декабря 2023 года.

Ранее информация по делу Мырзахметова стала известна благодаря делу Нуржана Альтаева - экс-депутата мажилиса. Во время следствия и судов стало известно, что Альтаев на системной основе получал взятки от Мырзахметова в особо крупном размере.

При ежемесячных взятках общая сумма составила 135 тысяч долларов. Сообщалось, что Мырзахметов давал взятки Альтаеву в течение нескольких лет.

Суд над Альтаевым проходил в закрытом режиме. Объяснялось это тем, что свидетелю по делу, а также его семье угрожали неизвестные.

В конце ноября 2023 года Альтаева осудили на 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Как сообщается на официальном сайте НПП, Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" - это некоммерческая организация. Она была создана для усиления переговорной силы бизнеса с правительством РК и государственными органами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055573-po-delu-ablaya-myrzahmetova-nachalos-predvaritelnoe-slushanie-v-astane/

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