Прокурор запросил для экс-депутата Нуржана Альтаева 12 лет лишения свободы

В Астане продолжаются слушания по делу экс-вице-министра и бывшего депутата мажилиса Нуржана Альтаева, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, сегодня прокурор запросил для Нуржана Альтаева 12 лет лишения свободы.

В сюжете также говорится, что по уголовному делу бывшего депутата мажилиса проходят 18 свидетелей, для безопасности которых в прошлом месяце было решено проводить судебные заседания в закрытом режиме.

Источник: КТК

Дело Нуржана Альтаева

Напомним, что о задержании экс-депутата стало известно в июне этого года. На следующий день в Антикоре сообщили, что его подозревают в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

"Альтаев Н.Б. подозревается в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем – депутатом мажилиса парламента – на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметова А.И.", – говорилось в сообщении службы.

Позже в Антикоре уточнили, что Альтаев, занимая пост вице-министра труда и социальной защиты населения РК с 2018 по 2019 год, по версии следствия, ежемесячно получал от бывшего главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова взятку в размере 5 тыс. долларов.

В последующем, по данным Антикора, Альтаев, уже будучи депутатом мажилиса с 2019 по 2020 год, продолжил получать взятки от Мырзахметова, который был задержан в мае 2023 года.

Следствие предполагает, что Альтаев получал взятки от экс-председателя НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова – всего речь идет о сумме в 50 млн тенге.

Также в конце октября стало известно, что суд по делу экс-депутата Альтаева пройдет в закрытом режиме.