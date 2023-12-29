Дело экс-главы НПП "Атамекен" Мырзахметова передали в суд

Дело бывшего главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова передано в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Судя по данным Судебного кабинета, уголовное дело Мырзахметова Аблая Исабековича передано судье 28 декабря 2023 года.

Дело будет рассматривать председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Айжан Кульбаева.

Дело передано в суд. Скриншот: Судебный кабинет

Напомним, в июне в Казахстане стало известно о задержании экс-депутата мажилиса Нуржана Альтаева. В Антикоре сообщили, что его подозревают в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

"Альтаев Н.Б. подозревается в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем - депутатом мажилиса парламента - на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметова А.И.", - говорилось в сообщении службы.

Позже в Антикоре уточнили, что Альтаев, занимая пост вице-министра труда и социальной защиты населения РК с 2018 по 2019 год, по версии следствия, ежемесячно получал от бывшего главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова взятку в размере 5 тыс. долларов.

В последующем, по данным Антикора, Альтаев, уже будучи депутатом мажилиса с 2019 по 2020 год, продолжил получать взятки от Мырзахметова, который был задержан в мае 2023 года.

Следствие предполагает, что Альтаев получал взятки от экс-председателя НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова - всего речь идет о сумме в 50 млн тенге.

Также в конце октября стало известно, что суд по делу экс-депутата Альтаева пройдет в закрытом режиме. Обвинение запрашивало для Альтаева 12 лет лишения свободы.

21 ноября Нуржан Альтаев был осужден на 10 лет за взятки в особо крупном размере.

Сразу после вынесения приговора Альтаеву в Антикоре заявили, что в отношении Мырзахметова продолжается досудебное расследование.

По информации с сайта ИПС "Параграф", с ноября 2001 года Мырзахметов занимал должность министра транспорта и коммуникаций РК. Но в марте 2002 года был отстранен от должности на период расследования уголовного дела.

В июне 2002 года его арестовали, а в мае 2003 года – приговорили к 5 годам лишения свободы условно с конфискацией имущества по обвинению в организации хищений государственного имущества.

Также добавим, что с сентября 2013 года Аблай Мырзахметов являлся председателем правления НПП "Атамекен". В феврале прошлого года он сложил с себя полномочия главы палаты предпринимателей.

Как сообщается на официальном сайте НПП, Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" – это некоммерческая организация. Она была создана для усиления переговорной силы бизнеса с правительством РК и государственными органами.