Суд по делу Мухамедиулы: одну из осужденных освободили из зала суда

В суде Астане рассмотрели апелляционную жалобу, поданную защитниками экс-главы Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы и других осужденных на их приговор и указанную в нем сумму ущерба, передает корреспондент NUR.KZ.

Апелляционная коллегия столичного суда отклонила жалобу Мухамедиулы, а также осужденных Нуразхан, Кошенова и Садвакасовой в части изменения приговора или переквалификации их деяний.

По мнению судей, приговор был справедливым, а вина всех фигурантов полностью доказана в суде первой инстанции.

При этом судьи решили дать отсрочку наказания осужденной Айым Садвакасовой и освободить ее в зале суда.

"Судебная коллегия постановила – приговор межрайонного суда от 20 июня 2023 года в отношении Айым Садвакасовой (прим.авт. - бухгалтер ТОО "Экспонат") изменить, исполнение назначенного наказания в виде 7 лет лишения свободы отсрочить на 5 лет, освободить из-под стражи немедленно. (...)

Судебная коллегия согласилась с необходимостью применения отсрочки наказания Садвакасовой, являющейся матерью-одиночкой, исходя из интересов ее малолетнего ребенка", – сообщили в суде.

Также судьи отказали осужденным в назначении экономической экспертизы по их делу, поскольку нанесенный ими ущерб по делу считают рассчитанным правильно.

Дело Мухамедиулы

О расследовании в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане в мае 2022-го года заявил Антикор – сообщалось, что руководство музея подозревают в хищении 146 млн тенге при проведении выставки с Золотым человеком.

Суд по делу главы Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы, его заместителя, а также замдиректора и бухгалтера подрядной организации "Экспонат" начался в апреле – их обвинили в фиктивной трате на выставку Золотого человека 350 млн тенге. По мнению прокуроров, никакой выставки на самом деле не было, а деньги "вывели" через указанную компанию.

В качестве наказания для Мухамедиулы обвинение запросило 9 лет лишения свободы.

Экс-глава Нацмузея заявил, что не признает вину, и попросил не "портить имидж Казахстана", называя его дело "делом о выставке Золотого человека", поскольку символ страны фигурирует в негативном контексте.

В июне суд приговорил Мухамедиулы к 8-ми годам лишения свободы, его заместителя, а также двух сотрудников "Экспоната" – к 7-ми годами лишения свободы.

Позже стало известно, что жену Мухамедиулы и его адвоката подозревают в покушении и подстрекательстве к даче взятки.

В июле стало известно, что адвокат Мухамедиулы обжаловал приговор.