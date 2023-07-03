Жену Мухамедиулы и его адвоката заподозрили в коррупции: оба находятся под следствием

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: NUR.KZ

Адвокат экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы подозревается в подстрекательстве к даче взятки. При этом супруга Мухамедиулы признана подозреваемой в покушении на дачу взятки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Представители Антикоррупционной службы установили совершение особо тяжких коррупционных преступлений, направленных на вмешательство в деятельность по отправлению правосудия.

Отмечается, что по результатам комплекса негласных мероприятий в покушении на дачу взятки была изобличена супруга осужденного экс-министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы.

Также по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки был задержан адвокат, осуществлявший защиту их интересов.

"Под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из-под стражи Мухамедиулы А. адвокат получил денежные средства в сумме 460 000 долларов от супруги подзащитного в качестве взятки, якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов.

В ходе следственных действий часть взятки в размере 255 000 долларов установлена и изъята. Остальной суммой подозреваемый распорядился по своему усмотрению", – говорится в сообщении.

По данным Антикора, представитель экс-министра был задержан и водворен в изолятор временного содержания. При этом супруга Мухамедиулы признана подозреваемой в покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, 20 июня Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор.

В столичном суде постановили признать его виновным в совершении преступлений по двум статьям УК РК – организация хищения вверенных бюджетных средств в группе лиц в сговоре в особо крупном размере, а также их присвоение или растрата.

Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Позже судья разъяснил свое решение в отношении экс-главы Нацмузея и Минкульта.

Дело Арыстанбека Мухамедиулы

В мае 2022 году появилась информация о том, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане – сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

В тот же день стало известно, что занимавшего на тот момент пост директора Нацмузея и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали.

В конце мая 2022 года его задержали и поместили под стражу на два месяца.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле 2023 года.

Обвинение заявило, что Мухамедиулы в группе лиц подозревается в фиктивной трате 350 млн тенге на выставку с Золотым человеком в Индии, которой, по мнению прокуроров, проведено не было.

Прокуроры запросили для Мухамедиулы 9 лет лишения свободы.

Также во время судебного процесса появилась информация о том, что экс-министра принуждают переписать на третьих лиц отель "Дипломат" в столице – в Антикоре прокомментировали информацию.

16 июня подсудимый выступил с последним словом. Во время выступления Мухамедиулы напомнил, что в начале суда он заявлял, что не нарушал закон и не признает вину.

Также экс-министр попросил не портить имидж Казахстана, называя его дело "делом о выставке Золотого человека", поскольку этот артефакт является символом страны и в связи с судом упоминается в негативном ключе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027319-advokata-muhamediuly-zapodozrili-vo-vzyatke/