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30 лет независимости Казахстана

Мухамедиулы в суде: Я согласен на любое наказание, хоть на расстрел – только не хищение

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Арыстанбек Мухамедиулы
Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: NUR.KZ

В столичном суде подходит к завершению судебный процесс по делу экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы – сегодня подсудимому дали последнее слово, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время последнего слова Мухамедиулы напомнил, что в начале суда он заявлял, что не нарушал закон и не признает вину – он заявил, что правдивость его слов за несколько месяцев суда подтвердило то, что прокуроры во время судебных заседаний не смогли привести ни один факт хищения, это же подтвердили и свидетели.

Также экс-министр попросил не портить имидж Казахстана, называя его дело "делом о выставке Золотого человека", поскольку этот артефакт является символом страны и в связи с судом упоминается в негативном ключе.

"Ваша честь, в ваших руках судьба не только 4 человек, но и судьба Золотого человека. Почему из-за ошибочного заключения частной аудиторской компании должна страдать гордость Казахстана? Не было хищения, не было сговора.

Я согласен на любое наказание, хоть на расстрел, только не на хищение. В казахском языке есть хорошая пословица – честь дороже всего. За свои 60 лет я прожил насыщенную, нелегкую, но достойную жизнь.

Мы в течение 2-х месяцев здесь тщательно исследовали все факты – в обвинительном акте не смогли привести ни одного факта хищения или сговора, лишь какие-то акты аудиторов, которые сами отказались от своего вывода", - заявил Мухамедиулы.

Он также продолжает настаивать на том, что выставка с Золотым человеком в Индии все же была проведена.

"Индийская сторона даже удивляется – в чем проблема. Выставка прошла, но был коронавирус – вместо 30-ти она была только 3 дня. И это было связано с введением локдауна, и правильно мы сделали, что вернули Золотого человека вовремя, а не оставили в далекой Индии", - добавил экс-министр.

Дело Мухамедиулы

В мае 2022 году стало известно, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане – сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

Позже стало известно, что главу Нацмузея и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали, а в конце мая его поместили под стражу.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле.

Обвинение заявило, что Мухамедиулы в группе лиц подозревается в фиктивной трате 350 млн тенге на выставку с Золотым человеком в Индии, которой, по мнению прокуроров, проведено не было.

Прокуроры запросили для Мухамедиулы 9 лет лишения свободы.

Также во время судебного процесса появилась информация о том, что экс-министра принуждают переписать на третьих лиц отель "Дипломат" в столице – в Антикоре прокомментировали информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025054-muhamediuly-v-sude-ya-soglasen-na-lyuboe-nakazanie-hot-na-rasstrel-tolko-ne-hischenie/

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